Украинский теннис получил громкий триумф на престижном турнире в Испании. Киевлянка Марта Костюк выдала один из лучших матчей в сезоне против представительницы США, передает 24 Канал.

Смотрите также Звуки войны шокировали: известная украинская теннисистка впервые услышала воздушную тревогу

Как Костюк одолела Пегулу?

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№23 WTA) неожиданно уверенно одолела пятую ракетку мира Джессику Пегулу на турнире серии WTA 1000 в Мадриде. Поединок завершился в двух сетах – 6:1, 6:4.

Украинка буквально уничтожила соперницу в первой партии, дважды сделав брейк и не отдав ни одного шанса на своей подаче. Во втором сете борьба была плотнее, но Костюк сохранила контроль и довела матч до победы без тай-брейка.

В целом встреча длилась всего 1 час 14 минут – показатель полной доминации украинки на корте.

Исторический рывок и новый вызов

Эта победа стала уже пятой в карьере Костюк над соперницами из топ-5 мирового рейтинга. Кроме того, это ее 13-й триумф над игроками топ-10 и четвертый в текущем сезоне.

Благодаря этому успеху украинка пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде, где сыграет против еще одной американки – Кэти Макнелли.

Сейчас Костюк остается единственной представительницей Украины, которая продолжает борьбу на этом престижном турнире.

Как Костюк выступает в 2026 году?