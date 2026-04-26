Украинский теннис получил громкий триумф на престижном турнире в Испании. Киевлянка Марта Костюк выдала один из лучших матчей в сезоне против представительницы США, передает 24 Канал.
Как Костюк одолела Пегулу?
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№23 WTA) неожиданно уверенно одолела пятую ракетку мира Джессику Пегулу на турнире серии WTA 1000 в Мадриде. Поединок завершился в двух сетах – 6:1, 6:4.
Украинка буквально уничтожила соперницу в первой партии, дважды сделав брейк и не отдав ни одного шанса на своей подаче. Во втором сете борьба была плотнее, но Костюк сохранила контроль и довела матч до победы без тай-брейка.
В целом встреча длилась всего 1 час 14 минут – показатель полной доминации украинки на корте.
Марта Костюк – Джессика Пегула обзор матча: смотрите видео WTA
Исторический рывок и новый вызов
Эта победа стала уже пятой в карьере Костюк над соперницами из топ-5 мирового рейтинга. Кроме того, это ее 13-й триумф над игроками топ-10 и четвертый в текущем сезоне.
Благодаря этому успеху украинка пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде, где сыграет против еще одной американки – Кэти Макнелли.
Сейчас Костюк остается единственной представительницей Украины, которая продолжает борьбу на этом престижном турнире.
Как Костюк выступает в 2026 году?
- Текущий год Марта начала с выхода в финал на соревновании WTA500 в Брисбене. Тогда Костюк уступила в решающем матче первой ракетке мира Арине Сабаленко (4:6, 3:6).
- После того финала Марта не слишком впечатляла. На Australian Open она сенсационно вылетела уже в первом круге игры с француженкой Эльз Жакемо (7:6, 6:7, 6:7).
- На турнире WTA в Мадриде украинка установила личный рекорд по количеству беспроигрышных матчей – после победы над Пегулой их семь.