Олександрі Олійниковій вдалось пройти лише одну опонентку в Руані. А соь Марта Костюк та Вероніка Подрез стали головними зірками змагання, повідомляє Perfect Tennis.

Скільки заробили українки?

Друга ракетка України виправдала статус головної фаворитки турніру. Дівчина без проблем дійшла до фіналу та виграла свій другий трофей в кар'єрі.

У вирішальному матчі Костюк здолала як раз Подрез. Для 19-річної уродженки Нової Каховки це був дебютний фінал турніру WTA в кар'єрі. На своєму шляху Вероніка пройшла Слоан Стівенс, Елізабетт Коччаретто, Кеті Бултер та Сорану Кирстю.

Зрештою успішні виступи в Руані допомогли дівчатам непогано заробити. За свій турнір у змаганні Марта отримала 37 390 євро, тоді як на рахунок Подрез надійшли 22 125 євро.

Ще 4 285 євро виграла Олійникова. Таким чином, троє українок сумарно виграли 63 800 євро в Руані. Окрім цього, Костюк та Подрез домоглсь стрибку в рейтингу WTA.

Марта покращила свої позиції на п'ять місць і тепер йде 23-ю. У свою чергу Вероніці вдалось піднятися аж на 62 сходинки та птрапити у топ-150 тенісисток світу. В цьому списку наразі вісім українок:

Рейтинг WTA станом на 20 квітня:

Аріна Соболенко – 10895. Олена Рибакіна – 8500 Коко Гауфф – 7279 Іга Свьонтек – 7273 Джессіка Пегула – 6136 Аманда Анісімова – 5995 Еліна Світоліна – 3910 Мірра Андрєєва – 3746 Ясміне Паоліні – 3722 Вікторія Мбоко – 3531

…