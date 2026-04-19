Змагання відомі не лише незвичним поєднанням ґрунтових кортів і закритого приміщення, але й партнерством з відомим автовиробником Porsche. Тож виплати спортсменкам, які розкрила пресслужба WTA, досить щедрі.

Скільки Світоліна заробила на турнірі у Штутгарті?

Еліна провела на турнірі лише три матчі, адже пропускала перший раунд на правах сіяної. На шляху до півфіналу вона обіграла Єву Ліс і Лінду Носкову.

Ці дві перемоги поповнили банківський рахунок першої ракетки України на 57 395 євро. Також Світоліна змогла додати 195 очок до свого рейтингу – наразі вона на 7-ому місці у світі.

Переможниця ж змагань, якою стане або представниця Казахстану Єлена Рибакіна, або кривдниця Світоліної Кароліна Мухова, заробить трохи більше 161 тисячі євро і отримає від організаторів розкішний автомобіль Porsche 911 Carrera S Cabriolet.

