Соревнования известны не только необычным сочетанием грунтовых кортов и закрытого помещения, но и партнерством с известным автопроизводителем Porsche. Поэтому выплаты спортсменкам, которые раскрыла пресс-служба WTA, достаточно щедрые.

Сколько Свитолина заработала на турнире в Штутгарте?

Элина провела на турнире только три матча, ведь пропускала первый раунд на правах сеяной. На пути к полуфиналу она обыграла Еву Лис и Линду Носкову.

Эти две победы пополнили банковский счет первой ракетки Украины на 57 395 евро. Также Свитолина смогла добавить 195 очков в свой рейтинг – сейчас она на 7-м месте в мире.

Победительница же соревнований, которой станет или представительница Казахстана Елена Рыбакина, или обидчица Свитолиной Каролина Мухова, заработает чуть больше 161 тысячи евро и получит от организаторов роскошный автомобиль Porsche 911 Carrera S Cabriolet.

Сколько денег заработала Свитолина в этом сезоне и в целом за карьеру?