Помечтать о собственном Гран-при и собственной команде в самых престижных гонках Свитолиной предложили в рамках промо-кампании от автомобильного спонсора турнира. Элина поделилась с PorscheTennis несколькими действительно интересными идеями.

Где бы Свитолина провела Гран-при Формулы-1?

Первый вопрос касался места проведения идеального гоночного уикенда. Свитолина, практически не задумываясь, сразу сказала об Украине. Но иронично добавила, что для этого нам придется привести в порядок состояние своих дорог.

Замечание понравилось комментаторам в сети: многие из них отметили, что у теннисистки есть чувство юмора, и чувствуется, что она действительно часто бывает дома в Украине.

Кто был бы в команде Свитолиной?

Следующим вопросом у теннисистки поинтересовались, кто был бы руководителем ее собственной команды. Элина "номинировала" свою лучшую подругу Диану, которая, по ее словам, очень хорошо водит авто.

Далее речь шла о том, кто был бы ответственным за пит-стопы, но, похоже, Элина подумала, что нужно выбрать своих пилотов. Она назвала имя сэра Льюиса Хэмилтона из Скудерии Ferrari, а также француза Романа Гросжана, который в последний раз садился за руль болида Формулы-1 в 2020 году.

Куда делась Формула-1?

Из-за войны против Ирана на Ближнем Востоке были отменены два гоночных уикенда – Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии. Это означает, что в апреле по календарю нет ни одной гонки.

Как напоминает сайт Формулы-1, следующим Гран-при станет гонка в Майами, которая состоится 3 мая.

По состоянию на вынужденный перерыв в сезоне лидером чемпионата сенсационно был тинейджер Кими Антонелли, который выиграл две гонки, а в Кубке конструкторов соперников уничтожает команда Mercedes.