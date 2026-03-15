Однако официальная формулировка оставила пространство для трактовок. Ведь в ней нет ничего о самой отмене гонок, как видно из сообщения на сайте Формулы-1.

Что известно о Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии?

Официальное заявление утверждает, что по соображениям безопасности из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, вызванной войной США и Израиля с союзниками против Ирана, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии не могут состояться в апреле.

То есть боссы Формулы-1 не отменяют и не переносят эти этапы, а просто констатируют невозможность их проведения вовремя. Означает ли это, что гонки могут вернуть в календарь после того, как война завершится, пока остается загадкой.

Отдельно подчеркивается, что рассматривался ряд альтернативных вариантов проведения гоночных уикендов в апреле, но было решено не искать для гонок на Ближнем Востоке замены. Ранее Sky Sports подтверждали, что этапы могли перенести в Турцию, Италию или Португалию, но в конце концов подготовка треков в такие короткие сроки была признана невозможной.

Вместе с Формулой-1 не состоятся также запланированные в те же даты события в Формуле-2, Формуле-3 и женской серии Академии Ф-1.

Как теперь будет выглядеть календарь сезона 2026 в Формуле-1?

В чемпионате возникает огромная незапланированная павза продолжительностью более месяца между Гран-при Японии и Гран-при Майами. При этом апрель становится единственным месяцем после старта сезона, когда нет ни одного гоночного уикенда.

Поскольку Формула-1 руководствуется определенными логистическими принципами при формировании календаря, проведение Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии в этом году выглядит все же маловероятным. Во время летнего павзы в августе это не позволят сделать климатические условия в странах Аравийского полуострова. А в другие короткие промежутки между гонками вряд ли удастся продумать удачные маршруты транспортировки техники.

Таким образом с высокой вероятностью сезон сократится с 24 гоночных уикендов до 22, что выгодно команде, которая доминирует на старте нового регламента – Mercedes.