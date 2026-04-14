Жан Тодт, руководитель команды Ferrari еще со времен, когда Шумахер выиграл пять титулов подряд, сформировал с ним партнерство, что вышло далеко за пределы спорта и сделало гонщика международной суперзвездой. Он утверждает, что те, кто считает Шумахера высокомерным, "абсолютно" ошибаются, пишет Express.
Что рассказал Тодт о Шумахере?
Журналисты считают, что Жан Тодт имеет полное право комментировать гонщика, учитывая его многолетнее сотрудничество с Шумахером, которое впоследствии переросло в крепкую дружбу, длящуюся уже десятилетиями.
Француз до сих пор остается близким другом семьи и входит в очень узкий круг людей, которым разрешено посещать Шумахера во время его восстановления после травм.
После получения титула чемпиона мира Шумахер не остановился и перед новым сезоном попросил разрешения вернуться на трек в Фьорано для дополнительных тестов. Он хотел проверить свою форму, попросив у команды пол дня на заезды.
После того, как он стал чемпионом мира, перед началом нового сезона, он попросил меня вернуться на частный трек в Фьорано. Он сказал: "Не могли бы вы дать мне полдня, чтобы я провел некоторые тесты, чтобы убедиться, что я все еще хорош?". Я думаю, что это большая сила – не быть уверенным в своей хорошей форме,
– сказал Тодт.
Когда Тодта спросили, согласен ли он с тем, что некоторые ошибочно считают Михаэля Шумахера высокомерным, он коротко ответил: "Абсолютно".
Михаэль – застенчивый, щедрый парень. Но он скрывает свою застенчивость, выглядя высокомерным. Не думаю, что ты делаешь это, чтобы помочь себе. Думаю, это в твоем характере, в твоих генах, ты такой,
– говорит друг Шумахера.
Он поделился историей их знакомства и объяснил, как со временем между ним и Шумахером возникли дружеские отношения.
Проблема заключалась в том, что нам пришлось бороться еще в 97-м. Он понял, что его защищают, он понял, что его любят, поэтому это касается обеих сторон. Поэтому одно за другим, профессиональные отношения переросли в дружеские и семейные,
– рассказал Жан Тодт.
Что известно о состоянии Шумахера?
29 декабря 2013 года во время катания на лыжах во французском Мерибеле Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму после удара головой о камень. После этого он находился в коме и прошел длительный период лечения и реабилитации. С тех пор семья спортсмена почти полностью оберегает информацию о его состоянии и не раскрывает деталей публично.
Как пишет The Sun, дочь Джина Шумахер неоднократно рассказывала в интервью и документальных проектах, что после трагедии с отцом она нашла поддержку в конном спорте. По ее словам, верховая езда помогла ей пережить сложные эмоциональные последствия семейной трагедии и стала важной частью ее жизни.