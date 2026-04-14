Жан Тодт, керівник команди Ferrari ще з часів, коли Шумахер виграв п'ять титулів поспіль, сформував із ним партнерство, що вийшло далеко за межі спорту й зробило гонщика міжнародною суперзіркою. Він стверджує, що ті, хто вважає Шумахера зарозумілим, "абсолютно" помиляються, пише Express.
Що розповів Тодт про Шумахера?
Журналісти вважають, що Жан Тодт має повне право коментувати гонщика, враховуючи його багаторічну співпрацю з Шумахером, яка згодом переросла у міцну дружбу, що триває вже десятиліттями.
Француз і досі залишається близьким другом родини та входить до дуже вузького кола людей, яким дозволено відвідувати Шумахера під час його відновлення після травм.
Після здобуття титулу чемпіона світу Шумахер не зупинився і перед новим сезоном попросив дозволу повернутися на трек у Фйорано для додаткових тестів. Він хотів перевірити свою форму, попросивши у команди пів дня на заїзди.
Після того, як він став чемпіоном світу, перед початком нового сезону, він попросив мене повернутися на приватний трек у Фйорано. Він сказав: "Чи не могли б ви дати мені півдня, щоб я провів деякі тести, щоб переконатися, що я все ще хороший?". Я думаю, що це велика сила – не бути впевненим у своїй хорошій формі,
– сказав Тодт.
Коли Тодта запитали, чи погоджується він із тим, що дехто помилково вважає Міхаеля Шумахера зарозумілим, він коротко відповів: "Абсолютно".
Міхаель – сором'язливий, щедрий хлопець. Але він приховує свою сором'язливість, виглядаючи зарозумілою. Не думаю, що ти робиш це, щоб допомогти собі. Думаю, це в твоєму характері, в твоїх генах, ти такий,
– говорить друг Шумахера.
Він поділився історією їхнього знайомства та пояснив, як з часом між ним і Шумахером виникли дружні стосунки.
Проблема полягала в тому, що нам довелося боротися ще в 97-му. Він зрозумів, що його захищають, він зрозумів, що його люблять, тому це стосується обох сторін. Тож одне за одним, професійні стосунки переросли в дружні та сімейні,
– розповів Жан Тодт.
Що відомо про стан Шумахера?
29 грудня 2013 року під час катання на лижах у французькому Мерібелі Шумахер зазнав тяжкої черепно-мозкової травми після удару головою об камінь. Після цього він перебував у комі та пройшов тривалий період лікування й реабілітації. Відтоді родина спортсмена майже повністю оберігає інформацію про його стан і не розкриває деталей публічно.
Як пише The Sun, донька Джина Шумахер неодноразово розповідала в інтерв'ю та документальних проєктах, що після трагедії з батьком вона знайшла підтримку у кінному спорті. За її словами, верхова їзда допомогла їй пережити складні емоційні наслідки сімейної трагедії та стала важливою частиною її життя.