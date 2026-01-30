Шумахер пережив надзвичайно складну мозкову травму внаслідок падіння під час катання на лижах, яка на довгі роки зробила його залежним від родини. Але саме зараз він робить перші маленькі кроки до одужання, пише BC News Hay.

Дивіться також Революційне лікування та ШІ-інтерв'ю: що відомо про стан Міхаеля Шумахера

У якому стані Міхаель Шумахер?

За словами Корінни Шумахер, її чоловік тепер може самостійно сісти у колісне крісло. Наразі він займається реабілітаційними техніками, які в майбутньому, можливо, дадуть чемпіону Формули-1 змогу бодай трохи ходити.

Родина Шумахера наголошує, що відновлення є довгим, вимогливим і виснажливим. Але навіть найменша надія вже сприймається з вдячністю.

Кожен найменший крок, мінімальний прогрес ми вважаємо нашою великою перемогою і бережемо її у своєму серці,

– зворушливо сказала дружина Міхаеля Шумахера.

Що ще відомо про здоров'я Міхаеля Шумахера?