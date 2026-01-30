Шумахер пережил чрезвычайно сложную мозговую травму в результате падения во время катания на лыжах, которая на долгие годы сделала его зависимым от семьи. Но именно сейчас он делает первые маленькие шаги к выздоровлению, пишет BC News Hay.
В каком состоянии Михаэль Шумахер?
По словам Коринны Шумахер, ее муж теперь может самостоятельно сесть в колесное кресло. Сейчас он занимается реабилитационными техниками, которые в будущем, возможно, дадут чемпиону Формулы-1 возможность хотя бы немного ходить.
Семья Шумахера отмечает, что восстановление является долгим, требовательным и изнурительным. Но даже малейшая надежда уже воспринимается с благодарностью.
Каждый малейший шаг, минимальный прогресс мы считаем нашей большой победой и бережем ее в своем сердце,
– трогательно сказала жена Михаэля Шумахера.
Что еще известно о здоровье Михаэля Шумахера?
Издание Daily Mail утверждает, что Шумахер стал более мобильным, узнает своих родственников, но не может говорить и общается только невербально. Он смотрит гонки Формулы-1 по телевизору.
Ранее 7-кратный чемпион мира проходил революционное лечение стволовыми клетками в Париже.
Семья Шумахера не часто рассказывает о его состоянии, восстановление происходит за закрытыми дверями и заставило жену Коринну продать частный самолет и дом, чтобы оплатить дорогостоящие процедуры.