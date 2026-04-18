Брат легендарного 7-кратного чемпиона мира Михаэля Шумахера заверил, что решение нидерландца не окажет значительного влияния на Формулу-1, пишет This is Formula 1.

Что Шумахер сказал о завершении карьеры Ферстаппена?

Ральф Шумахер подчеркнул, что Формула "выше любого пилота".

Конечно, он может сказать, что с него хватит. Но попробуйте найти альтернативу Ф-1. Машина класса GT, какой бы красивой она ни была, весит 1,4 тонны, а это совсем другая история. А еще в Формуле есть возможность путешествовать по миру, соревноваться с лучшими гонщиками планеты. Я не могу представить, что он так быстро от этого откажется,

– скептически отнесся к заявлениям Ферстаппена немецкий пилот.

Шумахер считает, что в Формуле ничего не изменится, даже если Макс действительно решит завершить выступления. Мол, Red Bull просто найдут другого пилота, и все.

Ранее критика со стороны немца в адрес австрийской команды и Ферстаппена вызвала бурную реакцию у отца Макс и бывшего пилота Йоса Ферстаппена. Тот как-то публично посоветовал Ральфу Шумахеру "поменьше говорить".

