Брат легендарного 7-кратного чемпиона мира Михаэля Шумахера заверил, что решение нидерландца не окажет значительного влияния на Формулу-1, пишет This is Formula 1.
Что Шумахер сказал о завершении карьеры Ферстаппена?
Ральф Шумахер подчеркнул, что Формула "выше любого пилота".
Конечно, он может сказать, что с него хватит. Но попробуйте найти альтернативу Ф-1. Машина класса GT, какой бы красивой она ни была, весит 1,4 тонны, а это совсем другая история. А еще в Формуле есть возможность путешествовать по миру, соревноваться с лучшими гонщиками планеты. Я не могу представить, что он так быстро от этого откажется,
– скептически отнесся к заявлениям Ферстаппена немецкий пилот.
Шумахер считает, что в Формуле ничего не изменится, даже если Макс действительно решит завершить выступления. Мол, Red Bull просто найдут другого пилота, и все.
Ранее критика со стороны немца в адрес австрийской команды и Ферстаппена вызвала бурную реакцию у отца Макс и бывшего пилота Йоса Ферстаппена. Тот как-то публично посоветовал Ральфу Шумахеру "поменьше говорить".
Как Ферстаппен выступает в этом сезоне Формулы-1?
- По данным с официального сайта Формулы-1, после трех Гран-при четырехкратный чемпион занимает лишь 9-е место в чемпионате.
- Макс набрал лишь 12 очков, у него ни одного подиума и хуже результаты, чем в, скажем Пьера Гасли с Alpine и Оливера Бермана с Haas.
- По слухам, контракт Ферстаппена предусматривает возможность разорвать трудовые отношения с Red Bull досрочно, если на момент летней павзы Макс не будет бороться за чемпионство.