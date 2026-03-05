Как и в прошлом сезоне. в календаре Формулы-1 запланировано 24 этапа. В расписании состоялась лишь одна замена, ведь контракт FIA с трассой в Эмилии-Романьи подошел к завершению, сообщает 24 Канал.

Когда и где пройдут этапы Формулы-1?

талийский этап заменит уличное гран-при Мадрида. Кроме того, на шести трассах также пройдут спринты, которые будут давать дополнительные очки в турнирную таблицу.

Календарь и результаты Формулы-1 в 2026 году:

ГРАН-ПРИ

ДАТЫ

РЕЗУЛЬТАТ

Австралия (Мельбурн)

8 марта

Китай (Шанхай) – спринт

14 марта

Китай (Шанхай)

15 марта

Япония (Сузука)

29 марта

Бахрейн (Сахир)

12 апреля

Саудовская Аравия (Джидда)

19 апреля

США (Майами) – спринт

2 мая

США (Майами)

3 мая

Канада (Монреаль) – спринт

23 мая

Канада (Монреаль)

24 мая

Монако (Монте-Карло)

7 июня

Испания (Барселона)

14 июня

Австрия (Шпильберг)

28 мая

Великобритания (Сильверстоун) – спринт

4 июля

Великобритания (Сильверстоун)

5 июля

Бельгия (Спа-Франкоршам)

19 июля

Венгрия (Хунгароринг)

26 июля

Нидерланды (Зандворт) – спринт

22 августа

Нидерланды (Зандворт)

23 августа

Италия (Монца)

8 сентября

Испания (Мадрид)

13 сентября

Азербайджан (Баку)

26 сентября

Сингапур (Марина-Бей) – спринт

10 октября

Сингапур (Марина-Бей)

11 октября

США (Остин)

25 октября

Мексика (Мехико)

1 ноября

Бразилия (Сан-Паулу)

8 ноября

США (Лас-Вегас)

21 ноября

Катар (Лусаил)

29 ноября

ОАЭ (Абу-Даби)

6 декабря

За победу на гран-при зачетные баллы получает топ-десятка пилотов. Победителю начисляют 25 баллов, тогда как второму месту – 8. Что же касается спринтов, то в них очковая зона составляет топ-восьмерку (от 8 до 1 балла соответственно).

Схема начисления очков на гран-при Формулы-1:

  • 1 место – 25 очки
  • 2 место – 18 очки
  • 3 место – 15 очки
  • 4 место – 12 очки
  • 5 место – 10 очки
  • 6 место – 8 очков
  • 7 место – 6 очки
  • 8 место – 4 очки
  • 9 место – 2 очки
  • 10 место – 1 очко

Какой состав команд на 2026 год?

Впервые за долгое время в Формуле-1 появятся новые команды. Концерн Ауди выкупил легендарную команду Заубер и теперь будет выступать в гонках под своим брендом.

А вот Кадиллак станет абсолютным новичком Формулы-1. Американцы будут использовать двигатели Феррари, а для лучшей адаптации в новых реалиях в команду пригласили опытных пилотов Серхио Переса и Валттери Боттаса.

Список пилотов Формулы-1 на 2026 год:

  • Макларен (Ландо Норрис, Оскар Пиастри)
  • Мерседес (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли)
  • Ред Булл (Макс Ферстаппен, Исак Аджар)
  • Феррари (Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон)
  • Рэйсинг Буллз (Лиам Лоусон, Арвид Линдблад)
  • Уильямс (Карлос Сайнс, Александер Албон)
  • Астон Мартин (Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл)
  • Хаас (Эстебан Окон, Оливер Берман)
  • Альпин (Пьер Гасли, Франко Колапинто)
  • Ауди (Нико Гюлькенберг, Габриэль Бортолето)
  • Кадиллак (Серхио Перес. Валттери Боттас)

Отметим, что действующим чемпионом Формулы-1 является британец Ландо Норрис из команды Макларен. Пилот опередил всего на два балла Макса Фестаппена, который до этого выиграл четыре чемпионата подряд.