Как и в прошлом сезоне. в календаре Формулы-1 запланировано 24 этапа. В расписании состоялась лишь одна замена, ведь контракт FIA с трассой в Эмилии-Романьи подошел к завершению, сообщает 24 Канал.

Когда и где пройдут этапы Формулы-1?

талийский этап заменит уличное гран-при Мадрида. Кроме того, на шести трассах также пройдут спринты, которые будут давать дополнительные очки в турнирную таблицу.

Календарь и результаты Формулы-1 в 2026 году:

ГРАН-ПРИ ДАТЫ РЕЗУЛЬТАТ Австралия (Мельбурн) 8 марта Китай (Шанхай) – спринт 14 марта Китай (Шанхай) 15 марта Япония (Сузука) 29 марта Бахрейн (Сахир) 12 апреля Саудовская Аравия (Джидда) 19 апреля США (Майами) – спринт 2 мая США (Майами) 3 мая Канада (Монреаль) – спринт 23 мая Канада (Монреаль) 24 мая Монако (Монте-Карло) 7 июня Испания (Барселона) 14 июня Австрия (Шпильберг) 28 мая Великобритания (Сильверстоун) – спринт 4 июля Великобритания (Сильверстоун) 5 июля Бельгия (Спа-Франкоршам) 19 июля Венгрия (Хунгароринг) 26 июля Нидерланды (Зандворт) – спринт 22 августа Нидерланды (Зандворт) 23 августа Италия (Монца) 8 сентября Испания (Мадрид) 13 сентября Азербайджан (Баку) 26 сентября Сингапур (Марина-Бей) – спринт 10 октября Сингапур (Марина-Бей) 11 октября США (Остин) 25 октября Мексика (Мехико) 1 ноября Бразилия (Сан-Паулу) 8 ноября США (Лас-Вегас) 21 ноября Катар (Лусаил) 29 ноября ОАЭ (Абу-Даби) 6 декабря

За победу на гран-при зачетные баллы получает топ-десятка пилотов. Победителю начисляют 25 баллов, тогда как второму месту – 8. Что же касается спринтов, то в них очковая зона составляет топ-восьмерку (от 8 до 1 балла соответственно).

Схема начисления очков на гран-при Формулы-1:

1 место – 25 очки

очки 2 место – 18 очки

очки 3 место – 15 очки

очки 4 место – 12 очки

очки 5 место – 10 очки

очки 6 место – 8 очков

очков 7 место – 6 очки

очки 8 место – 4 очки

очки 9 место – 2 очки

очки 10 место – 1 очко

Какой состав команд на 2026 год?

Впервые за долгое время в Формуле-1 появятся новые команды. Концерн Ауди выкупил легендарную команду Заубер и теперь будет выступать в гонках под своим брендом.

А вот Кадиллак станет абсолютным новичком Формулы-1. Американцы будут использовать двигатели Феррари, а для лучшей адаптации в новых реалиях в команду пригласили опытных пилотов Серхио Переса и Валттери Боттаса.

Список пилотов Формулы-1 на 2026 год:

Макларен (Ландо Норрис, Оскар Пиастри)

(Ландо Норрис, Оскар Пиастри) Мерседес (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли)

(Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли) Ред Булл (Макс Ферстаппен, Исак Аджар)

(Макс Ферстаппен, Исак Аджар) Феррари (Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон)

(Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон) Рэйсинг Буллз (Лиам Лоусон, Арвид Линдблад)

(Лиам Лоусон, Арвид Линдблад) Уильямс (Карлос Сайнс, Александер Албон)

(Карлос Сайнс, Александер Албон) Астон Мартин (Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл)

(Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл) Хаас (Эстебан Окон, Оливер Берман)

(Эстебан Окон, Оливер Берман) Альпин (Пьер Гасли, Франко Колапинто)

(Пьер Гасли, Франко Колапинто) Ауди (Нико Гюлькенберг, Габриэль Бортолето)

(Нико Гюлькенберг, Габриэль Бортолето) Кадиллак (Серхио Перес. Валттери Боттас)

Отметим, что действующим чемпионом Формулы-1 является британец Ландо Норрис из команды Макларен. Пилот опередил всего на два балла Макса Фестаппена, который до этого выиграл четыре чемпионата подряд.