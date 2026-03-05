Как и в прошлом сезоне. в календаре Формулы-1 запланировано 24 этапа. В расписании состоялась лишь одна замена, ведь контракт FIA с трассой в Эмилии-Романьи подошел к завершению, сообщает 24 Канал.
Когда и где пройдут этапы Формулы-1?
талийский этап заменит уличное гран-при Мадрида. Кроме того, на шести трассах также пройдут спринты, которые будут давать дополнительные очки в турнирную таблицу.
Календарь и результаты Формулы-1 в 2026 году:
|
ГРАН-ПРИ
|
ДАТЫ
|
РЕЗУЛЬТАТ
|
Австралия (Мельбурн)
|
8 марта
|
|
Китай (Шанхай) – спринт
|
14 марта
|
|
Китай (Шанхай)
|
15 марта
|
|
Япония (Сузука)
|
29 марта
|
|
Бахрейн (Сахир)
|
12 апреля
|
|
Саудовская Аравия (Джидда)
|
19 апреля
|
|
США (Майами) – спринт
|
2 мая
|
|
США (Майами)
|
3 мая
|
|
Канада (Монреаль) – спринт
|
23 мая
|
|
Канада (Монреаль)
|
24 мая
|
Монако (Монте-Карло)
|
7 июня
|
|
Испания (Барселона)
|
14 июня
|
|
Австрия (Шпильберг)
|
28 мая
|
|
Великобритания (Сильверстоун) – спринт
|
4 июля
|
|
Великобритания (Сильверстоун)
|
5 июля
|
|
Бельгия (Спа-Франкоршам)
|
19 июля
|
|
Венгрия (Хунгароринг)
|
26 июля
|
|
Нидерланды (Зандворт) – спринт
|
22 августа
|
|
Нидерланды (Зандворт)
|
23 августа
|
|
Италия (Монца)
|
8 сентября
|
|
Испания (Мадрид)
|
13 сентября
|
|
Азербайджан (Баку)
|
26 сентября
|
|
Сингапур (Марина-Бей) – спринт
|
10 октября
|
|
Сингапур (Марина-Бей)
|
11 октября
|
|
США (Остин)
|
25 октября
|
|
Мексика (Мехико)
|
1 ноября
|
|
Бразилия (Сан-Паулу)
|
8 ноября
|
|
США (Лас-Вегас)
|
21 ноября
|
|
Катар (Лусаил)
|
29 ноября
|
|
ОАЭ (Абу-Даби)
|
6 декабря
|
За победу на гран-при зачетные баллы получает топ-десятка пилотов. Победителю начисляют 25 баллов, тогда как второму месту – 8. Что же касается спринтов, то в них очковая зона составляет топ-восьмерку (от 8 до 1 балла соответственно).
Схема начисления очков на гран-при Формулы-1:
- 1 место – 25 очки
- 2 место – 18 очки
- 3 место – 15 очки
- 4 место – 12 очки
- 5 место – 10 очки
- 6 место – 8 очков
- 7 место – 6 очки
- 8 место – 4 очки
- 9 место – 2 очки
- 10 место – 1 очко
Какой состав команд на 2026 год?
Впервые за долгое время в Формуле-1 появятся новые команды. Концерн Ауди выкупил легендарную команду Заубер и теперь будет выступать в гонках под своим брендом.
А вот Кадиллак станет абсолютным новичком Формулы-1. Американцы будут использовать двигатели Феррари, а для лучшей адаптации в новых реалиях в команду пригласили опытных пилотов Серхио Переса и Валттери Боттаса.
Список пилотов Формулы-1 на 2026 год:
- Макларен (Ландо Норрис, Оскар Пиастри)
- Мерседес (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли)
- Ред Булл (Макс Ферстаппен, Исак Аджар)
- Феррари (Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон)
- Рэйсинг Буллз (Лиам Лоусон, Арвид Линдблад)
- Уильямс (Карлос Сайнс, Александер Албон)
- Астон Мартин (Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл)
- Хаас (Эстебан Окон, Оливер Берман)
- Альпин (Пьер Гасли, Франко Колапинто)
- Ауди (Нико Гюлькенберг, Габриэль Бортолето)
- Кадиллак (Серхио Перес. Валттери Боттас)
Отметим, что действующим чемпионом Формулы-1 является британец Ландо Норрис из команды Макларен. Пилот опередил всего на два балла Макса Фестаппена, который до этого выиграл четыре чемпионата подряд.