При этом вовлеченными в конфликт оказались более десяти стран того региона. К сожалению, такая нестабильность негативно влияет на спортивные реалии, сообщает The Telegraph.
Как война повлияет на Формулу-1?
От активных боевых действий на Ближнем востоке может пострадать Формула-1. В апреле в календаре "королевских гонок" запланированы ган-при в Бахрейне и Саудовской Аравии.
Однако эти страны страдают от обстрелов Ирана и пока не могут гарантировать безопасность для посетителей. Боссы Формулы-1 рассматривают вариант с заменой этих двух этапов в случае продолжения военных действий.
Вариантами для замены являются трассы в Имоле или Стамбуле. Решение должно быть принято в ближайшие 2-3 недели, чтобы не нарушать подготовку команд к этапам.
Гран-при Бахрейна должно пройти 10-12 апреля, а Саудовской Аравии – 17-19 апреля. При этом другим вариантом является сокращение календаря с 24-х до 22-х этапов.
В таком случае в расписании Формулы-1 будет перерыв в более чем месяц. Перед периодом на Ближнем востоке гонки пройдут 29 марта в Японии, а уже после саудовского этапа запланировано гран-при Майами на 3 мая.
Напомним, что новый сезон в Формуле-1 стартует 8 марта этапом в Австралии. Чемпионский титул будет защищать пилот Макларен Ландо Норрис, который в прошлом сезоне прервал четырехлетнюю гегемонию Макса Ферстаппена.
Что известно о войне между США и Ираном?
- Боевые действия на Ближнем востоке возобновились 28 февраля. Причиной стало решение президента США о проведении специальной военной операции против Ирана.
- Армия США вместе с Израилем нанесла ряд ударов по Ирану. Целью стран является смена власти в Иране и уничтожение его ядерного потенциала.
- Во время одной из атак был убит верховный лидер страны аятолла Хаменеи. В ответ Иран начал бить по многим другим странам в регионе.
- Под атакой иранских беспилотников и ракет оказались Израиль, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и другие. Иран атаковал нефтедобывающие объекты, а также гражданскую инфраструктуру.
- Кроме того, был заблокирован Ормузский пролив, что вызвало повышение цен на нефть и газ. Ранее журналист Рим Абдуллейл рассказал, что российские теннисисты застряли в Дубае.