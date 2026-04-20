Формула-1 может вернуть в календарь 2026 года гонку в Бахрейне или Саудовской Аравии. Это станет возможным, если к лету будет согласовано длительное прекращение огня, пишет The Telegraph.
Что известно об отмененных гонках в Формуле-1?
Элитные автогонки должны были пройти в эти выходные в Саудовской Аравии как пятый этап сезона 2026 года, однако Гран-при было отменено – так же, как и гонка прошлых выходных в Бахрейне.
Причиной стало обострение конфликта после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер страны. В ответ Иран атаковал беспилотниками Израиль и союзников США в Персидском заливе, в частности Саудовскую Аравию и Бахрейн.
На фоне отсутствия признаков скорого завершения конфликта, а также опасений, что решение Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив может втянуть США в длительную "войну на истощение" на месяцы или даже годы, как отмечает главный обозреватель по международным делам The Telegraph Дэвид Блэр – Формула-1, как и другие спортивные события в регионе, фактически вынуждена лишь наблюдать за развитием ситуации.
Наиболее вероятным периодом называют октябрь 2026 года, когда в календаре предусмотрен двухнедельный перерыв между Гран-при Сингапура (9 – 11 октября) и этапом в США в Остине (23 – 25 октября).
Бывший менеджер команд Jordan и Red Bull Марк Галлахер также подтвердил, что возвращение этих этапов является приоритетным.
Как только ситуация стабилизируется, гонки вернутся – неважно, этого года, следующего или позже,
– заявил он.
Какой рекорд был установлен на Формуле-1?
- На Гран-при Японии сезона 2026 года 19-летний итальянец Кими Антонелли одержал уже вторую победу подряд и одновременно возглавил общий зачет чемпионата мира.
После своего дебютного триумфа на предыдущем этапе пилот Mercedes продолжил победную серию, опередив более опытных соперников, в частности своего напарника Джорджа Рассела.
Антонелли вошел в историю как самый молодой лидер общего зачета Формулы-1 – ни один гонщик до этого в возрасте 19 лет не возглавлял чемпионат. Кроме того, он стал лишь третьим пилотом, которому удалось выиграть гонку сразу после первой победы и повторить успех на следующем этапе.
Ранее подобное достижение покорялось только Льюису Хэмилтону в 2007 году и Шарлю Леклеру в 2019-м. Даже такие легендарные гонщики, как Михаэль Шумахер, Айртон Сенна или Макс Ферстаппен, не имели столь удачного старта карьеры.