Провальный старт не помешал одержать победу пилоту команды Mercedes. И уже второй раз подряд это был не главный фаворит сезона Джордж Рассел, а его напарник Кими Антонелли, сообщает 24 Канал.

Как прошел Гран-при Японии в Формуле-1?

Старт гонки в очередной раз доказал, что позиции в квалификации ничего не гарантируют: пилоты из первого ряда Кими Антонелли и Джордж Рассел после угасания огней оба пробуксовали, позволив Оскару Пиастри выйти на лидерскую позицию.

Mercedes успели отыграться в борьбе с Ferrari перед окном первого и единственного пит-стопа. Пиастри и Рассел сделали остановки, в то время как Антонелли и Хэмилтон не спешили – и оказались правы.

После жесткой аварии Оливера Бермана на трассе появился сейфти-кар, позволив итальянцу и британцу сделать "дешевые" остановки. Антонелли оказался во главе пелотона на рестарте и после возобновления гонки начал бешеными темпами наращивать преимущество над Пиастри.

В борьбе за последнее место на подиуме Расселу так и не удалось опередить Ferrari Шарля Леклера. Поэтому впервые в сезоне команда Mercedes не имеет ни победного дубля, ни даже двух пилотов на пьедестале почета.

Какие рекорды установил и повторил Кими Антонелли?

В возрасте 19 лет итальянец стал самым молодым в истории Формулы-1 лидером чемпионата. Никогда ранее во главе зачета пилотов не стоял тинейджер.

Также Кими стал лишь третьим гонщиком, которому сразу после дебютной победы в Гран-при удалось выиграть следующий этап. Такое не удавалось даже легендарным Михаэлю Шумахеру, Айртону Сенне или Максу Ферстаппену. Подобное достижение покорялось в 2007 году Льюису Хэмилтону, а затем в 2019 году Шарлю Леклеру.

