Провальний старт не завадив здобути перемогу пілоту команди Mercedes. І вже вдруге поспіль це був не головний фаворит сезону Джордж Рассел, а його напарник Кімі Антонеллі, повідомляє 24 Канал.
Як пройшов Гран-прі Японії у Формулі-1?
Старт гонки вчергове довів, що позиції у кваліфікації нічого не гарантують: пілоти з першого ряду Кімі Антонеллі і Джордж Рассел після згасання вогнів обидва пробуксували, дозволивши Оскару Піастрі вийти на лідерську позицію.
Mercedes встигли відігратися у боротьбі з Ferrari перед вікном першого і єдиного піт-стопу. Піастрі і Рассел зробили зупинки, в той час як Антонеллі і Гемілтон не поспішали – і виявилися праві.
Після жорсткої аварії Олівера Бермана на трасі з'явився сейфті-кар, дозволивши італійцю і британцю зробити "дешеві" зупинки. Антонеллі опинився на чолі пелотону на рестарті і після відновлення гонки почав шаленими темпами нарощувати перевагу над Піастрі.
У боротьбі за останнє місце на подіумі Расселу так і не вдалося випередити Ferrari Шарля Леклера. Тож вперше у сезоні команда Mercedes не має ані переможного дублю, ані навіть двох пілотів на п'єдесталі пошани.
Які рекорди встановив і повторив Кімі Антонеллі?
У віці 19 років італієць став наймолодшим в історії Формули-1 лідером чемпіонату. Ніколи раніше на чолі заліку пілотів не стояв тінейджер.
Також Кімі став лише третім гонщиком, якому одразу після дебютної перемоги в Гран-прі вдалося виграти наступний етап. Таке не вдавалося навіть легендарним Міхаелю Шумахеру, Айртону Сенні чи Максу Ферстаппену. Подібне досягнення підкорювалося у 2007 році Льюїсу Гемілтону, а згодом у 2019 році Шарлю Леклеру.
Які підсумкові результати Гран-прі Японії 2026?
- 1. Кімі Антонеллі, Mercedes – 25 очок
- 2. Оскар Піастрі, McLaren – 18 очок
- 3. Шарль Леклер, Ferrari – 15 очок
- 4. Джордж Рассел, Mercedes – 12 очок
- 5. Ландо Норріс, McLaren – 10 очок
- 6. Льюїс Гемілтон, Ferrari – 8 очок
- 7. Пьєр Гаслі, Alpine – 6 очок
- 8. Макс Ферстаппен, Red Bull – 4 очки
- 9. Ліам Лоусон, Racing Bulls – 2 очки
- 10. Естебан Окон, Haas – 1 очко