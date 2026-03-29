Провальний старт не завадив здобути перемогу пілоту команди Mercedes. І вже вдруге поспіль це був не головний фаворит сезону Джордж Рассел, а його напарник Кімі Антонеллі, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У Ферстаппена відібрали титул: за що дискваліфікували пілота Формули-1

Як пройшов Гран-прі Японії у Формулі-1?

Старт гонки вчергове довів, що позиції у кваліфікації нічого не гарантують: пілоти з першого ряду Кімі Антонеллі і Джордж Рассел після згасання вогнів обидва пробуксували, дозволивши Оскару Піастрі вийти на лідерську позицію.

Mercedes встигли відігратися у боротьбі з Ferrari перед вікном першого і єдиного піт-стопу. Піастрі і Рассел зробили зупинки, в той час як Антонеллі і Гемілтон не поспішали – і виявилися праві.

Після жорсткої аварії Олівера Бермана на трасі з'явився сейфті-кар, дозволивши італійцю і британцю зробити "дешеві" зупинки. Антонеллі опинився на чолі пелотону на рестарті і після відновлення гонки почав шаленими темпами нарощувати перевагу над Піастрі.

У боротьбі за останнє місце на подіумі Расселу так і не вдалося випередити Ferrari Шарля Леклера. Тож вперше у сезоні команда Mercedes не має ані переможного дублю, ані навіть двох пілотів на п'єдесталі пошани.

Які рекорди встановив і повторив Кімі Антонеллі?

У віці 19 років італієць став наймолодшим в історії Формули-1 лідером чемпіонату. Ніколи раніше на чолі заліку пілотів не стояв тінейджер.

Також Кімі став лише третім гонщиком, якому одразу після дебютної перемоги в Гран-прі вдалося виграти наступний етап. Таке не вдавалося навіть легендарним Міхаелю Шумахеру, Айртону Сенні чи Максу Ферстаппену. Подібне досягнення підкорювалося у 2007 році Льюїсу Гемілтону, а згодом у 2019 році Шарлю Леклеру.

Які підсумкові результати Гран-прі Японії 2026?