Юний пілот Mercedes стартував з поулу та витримав хаотичну гонку у Флориді, де боротьба за перемогу тримала в напрузі до останніх кіл. Попри тиск суперників і погодні ризики, Антонеллі знову продемонстрував холоднокровність чемпіона, передає 24 Канал.
Дивіться також Легенда Формули-1 помер у 59 років – після подвійної ампутації став чемпіоном Паралімпіади
Як проходила гонка?
Після перемог у Китаї та Японії італієць додав до своєї колекції ще й тріумф у Маямі. На фініші він випередив Ландо Норріса, який став другим, а третє місце дісталося Оскару Піастрі після драматичної та насиченої подіями гонки.
Для Антонеллі це вже третя поспіль перемога в сезоні, що робить його головною сенсацією року та підтверджує статус нового фаворита Формули-1.
Результати Гран-прі Маямі-2026: топ-10
- Кімі Антонеллі (Mercedes) – 1:38:12.447
- Ландо Норріс (McLaren) – +3.264
- Оскар Піастрі (McLaren) – +27.092
- Джордж Расселл (Mercedes) – +43.051
- Макс Ферстаппен (Red Bull) – +43.949
- Шарль Леклер (Ferrari) – +44.425
- Льюїс Гамільтон (Ferrari) – +53.573
- Франко Колапінто (Alpine) – +1:01.871
- Карлос Сайнс (Williams) – +1:19.782
- Алекс Албон (Williams) – +1:28.634