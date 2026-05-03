Юный пилот Mercedes стартовал с поула и выдержал хаотичную гонку во Флориде, где борьба за победу держала в напряжении до последних кругов. Несмотря на давление соперников и погодные риски, Антонелли снова продемонстрировал хладнокровие чемпиона, передает 24 Канал.

Как проходила гонка?

После побед в Китае и Японии итальянец добавил в свою коллекцию еще и триумф в Майами. На финише он опередил Ландо Норриса, который стал вторым, а третье место досталось Оскару Пиастри после драматической и насыщенной событиями гонки.

Для Антонелли это уже третья подряд победа в сезоне, что делает его главной сенсацией года и подтверждает статус нового фаворита Формулы-1.

Результаты Гран-при Майами-2026: топ-10