Marca сообщила о его смерти. На протяжении карьеры он не раз оказывался в трагических ситуациях.

Смотрите также Где смотреть Формулу-1 в Украине – время, дата и телеканал

Что известно о Дзанарди?

15 сентября 2001 года он попал в серьезную аварию на трассе Lausitzring в Германии во время гонки CART American Memorial 500: его автомобиль раскололся пополам, а сам гонщик провел несколько дней в коме. Врачам пришлось ампутировать обе его ноги выше колен.

Это была уже вторая серьезная авария в его карьере – первая случилась в 1993 году на трассе Spa, когда он выступал за Lotus.

Начиная с 2007 года, Дзанарди сосредоточился на паралимпийском велоспорте.

В 2011 году он одержал победу на Нью-Йоркском марафоне на коляске, а в следующем году на Паралимпиаде в Лондоне выиграл два золота и одно серебро. В Рио-де-Жанейро 2026 он еще раз дважды поднимался на высшую ступеньку пьедестала. На его счету 12 титулов чемпиона мира, что сделало его одним из самых успешных параатлетов в истории и ведущим амбассадором паралимпийского спорта в Италии и мире.

19 июня 2020 года Дзанарди попал в еще одну серьезную аварию во время благотворительной гонки Obiettivo Tricolore в Италии. Во время езды на хендбайке он потерял контроль, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, получив тяжелые травмы головы и неврологические повреждения, которые требовали многочисленных операций.

На смерть Алекса отреагировала премьер-министр Италии Джорджия Мелони, отметив, что страна потеряла "великого чемпиона и чрезвычайного человека, способного превращать каждое жизненное испытание в урок мужества, силы и достоинства".

Какая потеря была недавно в велоспорте?

Известный колумбийский велосипедист Кристиан Муньоз умер в возрасте 30 лет после финальной гонки из-за осложнений бактериальной инфекции, которая возникла после травмы колена.

Трагический инцидент произошел 18 апреля в Овьедо (Испания) во время Тур дю Юра, когда Муньоз упал и получил повреждение коленного сустава. В последующие дни его состояние резко ухудшилось, и 21 апреля он обратился за медицинской помощью в Вальядолиде, где врачи обнаружили агрессивную бактериальную инфекцию в пораженном колене.

Несмотря на проведенную операцию, врачам не удалось остановить осложнения, и 24 апреля сердце Кристиана Муньоза остановилось, сообщает Cyclingnews.