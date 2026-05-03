Команде "папайя" не удалось повторить результат короткой гонки и снова возглавить пелотон на воскресный главный заезд. Зато произошло историческое событие для 19-летнего пилота из Италии, сообщает 24 Канал.

Как завершилась квалификации Гран-при Майами?

После спринта у Red Bull, Ferrari и Mercedes сделали правильные коррективы в настройках. Преимущество McLaren куда-то исчезло: за поул пилоты чемпионской конюшни не боролись.

Удивил Макс Ферстаппен: пилот, который еще месяц назад в интервью едва не объявлял о желании уйти из Формулы-1, снова в лидерской битве. В решающем третьем сегменте ему не хватило менее двух десятых секунды, чтобы стартовать первым во время воскресной гонки.

А вот в Mercedes продолжается транзит роли лидера команды от более опытного Джорджа Рассела к молодому Андреа Кими Антонелли. Итальянец промчался феноменально быстрый круг, и даже ошибки во второй попытке не испортила ему поул-позишн Майами. Шарль Леклер и Ландо Норрис оказались на втором ряду, Рассел лишь 5-ый.

Результаты квалификации Гран-при Майами в Формуле-1

Кими Антонелли, Mercedes – 1:27.798 Макс Ферстаппен, Red Bull – +0.166 Шарль Леклер, Ferrari – +0.345 Ландо Норрис, McLaren – +0.385 Джордж Рассел, Mercedes – +0.399 Льюис Хэмилтон, Ferrari – +0.521 Оскар Пиастри, McLaren – +0.702 Франко Колапинто, Alpine – +0.964 Изак Аджар, Red Bull – +0.991 Пьер Гасли, Alpine – +1.012

Какой рекорд повторил Кими Антонелли?

Как пишет France 24, итальянскому вундеркинду удалось покорить достижение, которым ранее в Формуле-1 владели лишь двое пилотов за всю историю. Речь идет о получении трех подряд дебютных поул-позишн.

До Кими только 7-кратный чемпион мира Михаэль Шумахер и легендарный бразилец Айртон Сенна после своей первой победы в квалификации сразу же получали еще две во время следующих гоночных уикендов.

Состоится ли гонка в Майами?

В воскресенье в Майами ждут шторм с сильным дождем и молнией. По американскому законодательству, спортивные соревнования не могут происходить в грозу, это риск для жизни и здоровья пилотов и болельщиков.

Поэтому, как отмечает BBC, старт гонки был перенесен. Вместо 23:00 по киевскому времени Гран-при начнется уже в 20:00. Даже несмотря на изменение времени старта, бороться гонщикам, вероятно, придется на мокрой трассе.

Как закончился спринт Гран-при Майами?