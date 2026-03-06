Сначала боссы Королевы автогонок размышляли над вариантами замены проблемных Гран-при. Но окончательное решение огорчит фанов, пишет Sky Sports.

Что будет делать Формула-1 с этапами на Ближнем Востоке?

В руководстве Формулы-1 обнародовали дедлайн по определению судьбы этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Не позднее 20 марта должно быть окончательно согласовано, соответствуют ли страны требованиям безопасности для проведения соревнований.

Если же в настоящее время война на Ближнем Востоке будет продолжаться, и страны Аравийского полуострова и в дальнейшем будут подвергаться авиаударам, Формула-1 отменит Гран-при без замены их в календаре. Вместо 24 гонок в сезоне останутся только 22, а между Гран-при Японии и Гран-при Майами возникнет незапланированная павза в 5 недель.

Кто был готов заменить этапы на Ближнем Востоке?

Как отмечает BBC, на проведение "внеочередных" Гран-при претендовать Португалия и Турция, которые со следующего сезона, вероятнее всего, вернутся в календарь. Также называли вариант с итальянской Имолой, которая в последние годы принимала Гран-при Эмилии-Романии, но не имеет контракта на этот сезон.

Однако подготовить треки к проведению гоночного уикенда за такой короткий срок, как месяц, боссы Формулы-1 считают слишком сложной задачей. Поэтому замену было решено все же не искать.

Ходили также слухи о возможности проведения сразу нескольких уикендов в Японии, как это практиковали в ковидный сезон 2020 года. Но дальше идеи этот план пока не пошел.

