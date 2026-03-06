Сезон 2026 года в Формуле-1 чем-то напоминает амбициозный сериал, где актерский состав уже давно известен, тизеров зрителям дали вдоволь, но что у авторов получится в итоге, – одна сплошная загадка.

Крупнейшее за десятилетие изменение технического регламента уже успело срежиссировать нам десятки интриг только во время тестов. А уже в это воскресенье в Австралии огни на стартовой решетке погаснут впервые.

24 Канал собрал все, что нужно знать об изменениях в Формуле-1 и о том, как они способны превратить неудачников в чемпионов – и наоборот.

Что изменилось в болидах Формулы-1?

То, что будет бросаться в глаза сразу любому, кто не включил трансляцию Формулы впервые в жизни, – это активная аэродинамика. DRS, который делал обгоны слишком предсказуемыми, остался в прошлом: теперь пилоты могут переводить как заднее, так и переднее антикрыло в режимы прямой (открытые подвижные элементы) и поворота (закрытые).

Обгоны должен обеспечивать буст мощности, который активируется в любой момент круга, а не только в конце прямой, если интервал между болидами меньше 1 секунды. Это должно добавлять тактической гибкости и подарить больше событий гонки в неожиданных местах трассы.



Половина мощности силовой установки отныне генерируется электрической составляющей мотора. Поэтому пилотам придется заниматься менеджментом батареи: вовремя накапливать заряд и высвобождать его, когда нужно ускоряться.

Наконец, болиды становятся меньше и легче: минус 30 килограммов по сравнению с предыдущим годом, и это в дополнение к уменьшенному количеству топлива в баке. На узких городских трассах, где раньше просто физически не помещались два болида рядом, борьбы должно стать немного больше.

Известный украинский спортивный комментатор, ценитель Формулы-1 Владислав Шалота, считает, что обновления в корне изменят ощущения от гонок.

Пока из того, что я читаю и смотрю, – это будто какой-то другой вид спорта вообще. Слишком глобальными выглядят изменения и, на самом деле, несут вместе с собой огромную интригу! Это очень круто! Не знаю, что получится в гоночном режиме, но ожидания грандиозные. Возникает миллион вопросов. Какими будут старты гонок, обгоны, стратегии проведения гонок... Здесь можно перечислять еще долго,

Что сказали пилоты о новых болидах?

Пилоты Формулы-1 в целом не склонны рассыпаться в комплиментах болидам до того, как достигли с ними результатов в гонке. Но на этот раз они, казалось, даже соревновались в том, кто прокомментирует новый регламент язвительнее.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен назвал новые правила "Формулой Е на стероидах" из-за чрезмерного роста роли электроустановки. А двукратный триумфатор Фернандо Алонсо заявил, что шеф-повар команды Aston Martin мог бы тоже пройти поворот – настолько приходится сбрасывать скорость, чтобы запасти заряд на ускорение во время прямой.

Высказался и сэр Льюис Хэмилтон: семикратный победитель чемпионата пожаловался, что болиды едут медленнее, чем в Формуле-2. Другие пилоты также сетовали на менеджмент батареи, медленный темп, сомнения в надежности техники и усложненные обгоны вместо обещанных расширенных возможностей.

Какой скандал спровоцировали в команде Mercedes?

Еще до того, как новые болиды проехали свои стартовые метры, в Формуле произошел настоящий "моторгейт". Постарались инженеры Mercedes, которые нашли в регламенте пробел относительно степени сжатия в цилиндрах.

Хотя этот показатель в новых правилах составляет 16 к 1, немцы использовали материал, который при нагревании расширяется и позволяет достичь старого значения 18 к 1. На практике это дает дополнительных 15 лошадиных сил и огромное преимущество в 0,3 секунды с круга.



Оказалось, что доказать факт нарушения практически невозможно: хотя регламент требует, чтобы болид соответствовал нормам в любой момент соревнований, замер сжатия происходит лишь на холодную – и с этим у Mercedes было все в порядке.

Несмотря на протесты других команд, Международная автомобильная федерация FIA в конце концов признала, что Тото Вольфф и его конюшня имеют право использовать двигатели, которые в фанатском сообществе назвали "читерскими". Это превратило Mercedes в главного фаворита сезона.

Что показали предсезонные тесты?

Mercedes быстрее всех на три головы, дайте кубок Джорджу Расселу уже сейчас... А теперь фаны "серебряных стрел" просыпаются от сладких сновидений и встречаются с реальностью: пока все далеко не так очевидно.

Неожиданно лучшие показатели в Бахрейне были у тех, кого во время "моторгейта" похоронили первыми, – Ferrari. Оказалось, что итальянская Скудерия вместо того, чтобы искать в регламенте пространство для манипуляций, начала его внимательно читать еще за год до внедрения.



И Фредерик Вассьор вычитал там очень важную вещь: новые силовые установки требуют совершенно иного подхода к процедуре старта. Пилоту нужно длительное время прогревать турбину, удерживать высокие обороты, точно рассчитывать тайминг и не допускать ни малейших ошибок – иначе есть риск просто стать столбом после угасания огней.

В Маранелло инженеры добавили систему быстрого прогрева, благодаря которой Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон буквально срывались с места, как ракеты, пока остальные стартовали без риска. Поэтому, как пообещал Пьер Гасли, начало гонки в Австралии точно станет еще тем шоу.

Ferrari удивили не только грамотной работой со стартом, но и инновационным задним антикрылом, которое буквально крутилось вокруг оси, провоцируя мемы с мангалом и шампурами. Но смех смехом, именно такая форма аэродинамики позволяла болидам Скудерии летать по прямой быстрее конкурентов.

Кто рискует стать неудачником сезона?

Точно не здесь надеялись оказаться Aston Martin, когда подписывали контракт с легендарным Эдрианом Ньюи. Автор кучи чемпионских болидов сконструировал конюшне Лоуренса Стролла машину с рядом умных и смелых решений – но все свела на нет Honda.

Японцы подготовили двигатель, от которого Фернандо Алонсо рискует стать седым уже через пару гран-при. Их установка вибрирует так сильно, что страдает батарея, которая в новом регламенте, напоминаем, играет архиважную роль.

Как результат, за неделю до Австралии в прессе начали появляться сообщения, что в Мельбурн Aston Martin едет только для того, чтобы сняться уже через несколько кругов после старта. Мол, у болида банально нет запаса надежности, чтобы проехать и квалификацию, и дистанцию гран-при. Бедный Фернандо: никакого уважения к ветерану!



Провал светил и Williams, которые не смогли принять участие в шейкдауне в Барселоне, потому что их болиды не вписывались в нормы веса и проваливали краш-тесты. Но катастрофы удалось избежать: в Бахрейне команда показала, что будет бороться наравне с другими, но вряд ли повторит успех 2025-го с попаданием в топ-5 Кубка конструкторов.

А вот новичков Cadillac вообще стоило бы вынести за скобки системы "успех-неудача". Это новая команда, которая сделала ставку на опыт в лице Серхио Переса и Валттери Боттаса и должна набить не одну шишку, чтобы полноценно ворваться в формульную зарубу. Спасибо им уже за то, что на стартовой решетке будет еще больше рева моторов и борьбы.

Что там у фаворитов?

Red Bull не среди претендентов на титул, и об этом можно было бы говорить уверенно, если бы за "быков" не гонял Безумный Макс. Ферстаппен в прошлом сезоне доказал, что адаптируется к далеко не лучшим болидам так же ловко, как поливает их матом в общении со своим гоночным инженером Джан-Пьеро Ламбьязе.



Как болел за Макса Ферстаппена, так и продолжу этим заниматься. Но почему-то думаю, что огромного количества поводов для радости в этом году у меня может не быть,

– сдержанно прогнозирует Владислав Шалота.

Почти 1000 слов текста – и до сих пор ни одного о действующем чемпионе. И это не совпадение: Ландо Норриса, Оскара Пиастри и McLaren в целом пока вполне устраивает скромная роль "точно в топе, но не факт, что лидеры". Команда папайя вряд ли окажется вне чемпионских разборок, но такого доминирования, как в первой половине 2025 года, мы точно не увидим.

Как же трудно отвечать на вопрос о фаворите перед таким сезоном! Я поведусь на все то, что пишут о двигателях Mercedes, и скажу, что они станут лучшей командой. А в вопросе чемпиона мне первым на ум пришел Пиастри. Я не знаю, почему. Это просто интуиция,

– верит в австралийца Владислав Шалота.

А выиграет все равно Джордж Рассел. Выиграет по количеству прогнозов в его пользу, потому что только ленивый не предсказывает дебютный титул для харизматичного британца. Слишком уж бросается в глаза преимущество в двигателе, которое в условиях полуэлектрификации Формулы становится ударом ниже пояса для соперников. И здесь уже дело за Mercedes подтверждать предоставленные им авансы.



Или не подтверждать. На то она и Формула-1 – еще более непредсказуемая, чем раньше, еще более хаотичная, но неизменно зрелищная.

