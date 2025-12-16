"Красный барон" не выступает в Формуле-1 с 2012 года, но некоторые достижения легенды автоспорта так никто и не смог превзойти. Какие рекорды фантастического "Шуми" до сих пор остаются непобитыми – рассказывает 24 канал.

Какой рекорд у Шумахера по количеству чемпионств?

Немецкий пилот начал карьеру в Формуле-1 в 1991 году, дебютировав в команде Jordan. Однако первое чемпионство легенде автоспорта покорилось лишь через три года в команде Bennetton.

Шумахер в Bennetton / Фото Getty Images

В 1995 году Шумахер тоже торжествовал в "королевских гонках". Однако уже в начале 2000-х годов автогонщик полностью доминировал в Формуле-1, выиграв пять титулов подряд с 2000 по 2004 год.

Как писал Autosport.com, сразу три пилота могли побить рекорд, в частности Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Все трое гонщиков в течение 2010 – 2024 годов получали по 4 титула подряд.

Шумахер в Ferrari / Фото Getty Images

В этом году к "вечному" рекорду Шумахера приблизился Ферстаппен, который в 2021 году в последней гонке помешал Хэмилтону взять 5-й титул подряд. Однако в 2025 году Макс проиграл титул Ландо Норрису с разницей в 2 очка.

Кто из пилотов Формулы-1 получал 4 титула подряд:

Хуан-Мануэль Фанхио (1954 – 1957)

Себастьян Феттель (2010 – 2013)

Льюис Хэмилтон (2017 – 2020)

Макс Ферстаппен (2021 – 2024)

Кстати. Льюис Хэмилтон в 2020 году смог повторить другой рекорд Шумахера, выиграв 7 титулов чемпиона мира. Сейчас британец выступает за Ferrari, с которой Шумахер и получил 5 титулов подряд.

Побили ли достижения Шумахера по количеству самых быстрых кругов?

Шумахер попал в Книгу рекордов Гиннеса, как гонщик с наибольшим количеством самых быстрых кругов в Формуле-1. Первый самый быстрый круг немец установил на гран-при в Бельгии в 1992 году через год после дебюта в "королевских гонках".

Скорость круга немецкого пилота составляла 350 – 360 километров в час. Рекорд легенды автоспорта может побить Хэмилтон, который имеет 68 самых быстрых кругов в карьере и до сих пор выступает в Формуле-1 за "Феррари".

Что известно о количестве "хет-триков" Шумахера?

Также "Шуми" попал в Книгу рекордов Гиннеса, как пилот с наибольшим количеством "хет-триков" в "королевских гонках" (поул – победа – самый быстрый круг) – 22.

Шумахер на подиуме / Фото Getty Images

Достижение немецкому пилоту покорилось в период с 15 мая 1994 года до 16 июля 2006 года. Первый "хет-трик" он оформил на гран-при Монако в 1994 году.

Ближайшим преследователем немца является Хэмилтон. По информации Stats F1, британский пилот имеет в своем активе – 16 хет-триков. Также у Ферстаппена – 14.

Превзошли ли рекорд Шумахера по количеству подиумов?

Как говорится в статье на Википедии, начиная с гран-при США в 2001 году и до гонки в Японии в 2002 году, "Красный барон" 19 раз подряд завершал гонки в первой тройке.

Вторым после "Шуми" снова идет Хэмилтон, который имеет в своем активе 16 подиумов подряд в своей карьере.

Что известно о рекордах Шумахера на гран-при?

Шумахер является рекордсменом по количеству побед на гран-при в бельгийском Спа-Франкоршами. Согласно данным на официальном сайте Формулы-1 немецкий пилот шесть раз финишировал первым – второе место у Айртона Сенны, который торжествовал в пяти гонках.

Шумахер на трассе Спа-Франкоршам / Фото Getty Images

Также немецкий пилот имеет наибольшее количество побед на трассе в Имоле – 7 побед. Второе место у Сенны, который 6 раз торжествовал на гран-при в Эмилии-Романии.

К слову. Бразильский пилот Сенна погиб 1 июля 1994 года на трассе в Имоле, влетев в бетонные барьеры. А Шумахер одержал победу на тех трагических гонках и впервые стал чемпионом мира в том году.

Отметим, что по информации ABC, достижения Шумахера на гран-при Франции на трассе Маньи-Кур тоже остается непревзойденным – 8 побед. Тогда как второе место занимает Ален Прост, который получил 6 побед. Но следует обратить внимание, что с 2022 года этапа во Франции нет в календаре Формулы-1.

