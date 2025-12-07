Им стал пилот Макларен Ландо Норрис. Британец набрал всего на два балла больше Макса Ферстаппена и прервал его гегемонию в "королевских гонках", сообщает 24 Канал.

Кто рекордсмен по чемпионствам?

Именно голландец выиграл прошлые четыре сезона Формулы-1. Впрочем Макс не смог повторить рекорд Михаэля Шумахера, который в начале 00-х пять раз подряд брал чемпионство.

Таким образом, Норрис стал 35-ым гонщиком в истории, который стал чемпионом Формулы-1. 18 из них выигрывали титул лишь один раз. Рекордсменами же по количеству чемпионств остаются Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.

У бывшего и действующего гонщиков Феррари по семь чемпионств. Третьим идет аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио, который получил пять титулов еще в далекие 50-е годы.

ПИЛОТ

ТИТУЛЫ

ГОДЫ

Михаэль Шумахер

7

1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Льюис Хэмилтон

7

2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

Хуан-Мануэль Фанхио

5

1951, 1954, 1955, 1956, 1957

Ален Прост

4

1985, 1986, 1989, 1993

Себастьян Феттель

4

2010, 2011, 2012, 2013

Макс Ферстаппен

4

2021, 2022, 2023, 2024

Джек Бребем

3

1959, 1960, 1966

Джеки Стюарт

3

1969, 1971, 1973

Ники Лауда

3

1975, 1977, 1984

Нельсон Пике

3

1981, 1983, 1987

Айртон Сенна

3

1988, 1990, 1991

Альберто Аскари

2

1952, 1953

Грэм Гилл

2

1962, 1968

Джим Кларк

2

1963, 1965

Эмерсон Фиттипальди

2

1972, 1974

Мика Хаккинен

2

1998, 1999

Фернандо Алонсо

2

2005, 2006

Джузеппе Фарина

1

1950

Майк Хоуторн

1

1958

Фил Гилл

1

1961

Джон Суртес

1

1964

Дэнни Галм

1

1967

Йоген Риндт

1

1970

Джеймс Гант

1

1976

Марио Андретти

1

1978

Джоди Шектер

1

1979

Алан Джонс

1

1980

Кеке Росберг

1

1982

Найджел Мэнселл

1

1992

Деймон Гилл

1

1996

Жак Вильнев

1

1997

Кими Райкконен

1

2007

Дженсон Баттон

1

2009

Нико Росберг

1

2016

Ландо Норрис

1

2025

В общем Макларен добыл свой 13-ый титул в индивидуальном зачете. Это позволило британцам сократить отставание от команды-рекордсмена, которой является Феррари с 15-ю трофеями:

  1. Феррари – 15
  2. Макларен – 13
  3. Мерседес – 9
  4. Ред Булл – 8
  5. Вильямс – 7
  6. Лотус – 6
  7. Бребем – 4

Что означает чемпионство Норриса?

Что же касается именно Макларен, то Ландо – восьмой пилот-чемпион для этой команды. Полный перечень чемпионов британской команды выглядит так:

  • Эмерсон Фиттипальди – 1974
  • Джеймс Хант – 1976
  • Ники Лауда – 1984
  • Ален Прост – 1985, 1986, 1989
  • Айртон Сенна – 1988, 1990, 1991
  • Мика Хаккинен – 1998, 1999
  • Льюис Хэмилтон – 2008
  • Ландо Норрис – 2025

Кроме того, пилот Макларен пополнил длинный перечень из 11-ти пилотов из Великобритании, которые выигрывали Формулу-1. По этому показателю Туманный Альбион существенно опережает другие страны.

Все британские чемпионы Формулы-1:

  • Майк Хоуторн – 1958
  • Грэм Гилл – 1962, 1968
  • Джим Кларк – 1963, 1965
  • Джон Суртес – 1964
  • Джеки Стюарт – 1969, 1971, 1973
  • Джеймс Гант – 1976
  • Найджел Менселл – 1992
  • Деймон Гилл – 1996
  • Дженсон Баттон – 2009
  • Льюис Хэмилтон – 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
  • Ландо Норрис – 2025

Суммарно британцы выиграли 21 трофей, тогда как немцам 12 титулов принесли только три пилота. Так же и Бразилия имеет трех чемпионов, которые подарил этой стране восемь чемпионств.

Отметим, что следующий сезон Формулы-1 стартует 8 марта 2026 года. Сезон также будет состоять из 24-х этапов, а участие в нем будут принимать 11 команд. Новичками станут Ауди и Кадиллак.