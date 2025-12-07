Им стал пилот Макларен Ландо Норрис. Британец набрал всего на два балла больше Макса Ферстаппена и прервал его гегемонию в "королевских гонках", сообщает 24 Канал.
Кто рекордсмен по чемпионствам?
Именно голландец выиграл прошлые четыре сезона Формулы-1. Впрочем Макс не смог повторить рекорд Михаэля Шумахера, который в начале 00-х пять раз подряд брал чемпионство.
Таким образом, Норрис стал 35-ым гонщиком в истории, который стал чемпионом Формулы-1. 18 из них выигрывали титул лишь один раз. Рекордсменами же по количеству чемпионств остаются Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.
У бывшего и действующего гонщиков Феррари по семь чемпионств. Третьим идет аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио, который получил пять титулов еще в далекие 50-е годы.
|
ПИЛОТ
|
ТИТУЛЫ
|
ГОДЫ
|
Михаэль Шумахер
|
7
|
1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
|
Льюис Хэмилтон
|
7
|
2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
|
Хуан-Мануэль Фанхио
|
5
|
1951, 1954, 1955, 1956, 1957
|
Ален Прост
|
4
|
1985, 1986, 1989, 1993
|
Себастьян Феттель
|
4
|
2010, 2011, 2012, 2013
|
Макс Ферстаппен
|
4
|
2021, 2022, 2023, 2024
|
Джек Бребем
|
3
|
1959, 1960, 1966
|
Джеки Стюарт
|
3
|
1969, 1971, 1973
|
Ники Лауда
|
3
|
1975, 1977, 1984
|
Нельсон Пике
|
3
|
1981, 1983, 1987
|
Айртон Сенна
|
3
|
1988, 1990, 1991
|
Альберто Аскари
|
2
|
1952, 1953
|
Грэм Гилл
|
2
|
1962, 1968
|
Джим Кларк
|
2
|
1963, 1965
|
Эмерсон Фиттипальди
|
2
|
1972, 1974
|
Мика Хаккинен
|
2
|
1998, 1999
|
Фернандо Алонсо
|
2
|
2005, 2006
|
Джузеппе Фарина
|
1
|
1950
|
Майк Хоуторн
|
1
|
1958
|
Фил Гилл
|
1
|
1961
|
Джон Суртес
|
1
|
1964
|
Дэнни Галм
|
1
|
1967
|
Йоген Риндт
|
1
|
1970
|
Джеймс Гант
|
1
|
1976
|
Марио Андретти
|
1
|
1978
|
Джоди Шектер
|
1
|
1979
|
Алан Джонс
|
1
|
1980
|
Кеке Росберг
|
1
|
1982
|
Найджел Мэнселл
|
1
|
1992
|
Деймон Гилл
|
1
|
1996
|
Жак Вильнев
|
1
|
1997
|
Кими Райкконен
|
1
|
2007
|
Дженсон Баттон
|
1
|
2009
|
Нико Росберг
|
1
|
2016
|
Ландо Норрис
|
1
|
2025
В общем Макларен добыл свой 13-ый титул в индивидуальном зачете. Это позволило британцам сократить отставание от команды-рекордсмена, которой является Феррари с 15-ю трофеями:
- Феррари – 15
- Макларен – 13
- Мерседес – 9
- Ред Булл – 8
- Вильямс – 7
- Лотус – 6
- Бребем – 4
Что означает чемпионство Норриса?
Что же касается именно Макларен, то Ландо – восьмой пилот-чемпион для этой команды. Полный перечень чемпионов британской команды выглядит так:
- Эмерсон Фиттипальди – 1974
- Джеймс Хант – 1976
- Ники Лауда – 1984
- Ален Прост – 1985, 1986, 1989
- Айртон Сенна – 1988, 1990, 1991
- Мика Хаккинен – 1998, 1999
- Льюис Хэмилтон – 2008
- Ландо Норрис – 2025
Кроме того, пилот Макларен пополнил длинный перечень из 11-ти пилотов из Великобритании, которые выигрывали Формулу-1. По этому показателю Туманный Альбион существенно опережает другие страны.
Все британские чемпионы Формулы-1:
- Майк Хоуторн – 1958
- Грэм Гилл – 1962, 1968
- Джим Кларк – 1963, 1965
- Джон Суртес – 1964
- Джеки Стюарт – 1969, 1971, 1973
- Джеймс Гант – 1976
- Найджел Менселл – 1992
- Деймон Гилл – 1996
- Дженсон Баттон – 2009
- Льюис Хэмилтон – 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
- Ландо Норрис – 2025
Суммарно британцы выиграли 21 трофей, тогда как немцам 12 титулов принесли только три пилота. Так же и Бразилия имеет трех чемпионов, которые подарил этой стране восемь чемпионств.
Отметим, что следующий сезон Формулы-1 стартует 8 марта 2026 года. Сезон также будет состоять из 24-х этапов, а участие в нем будут принимать 11 команд. Новичками станут Ауди и Кадиллак.