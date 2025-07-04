В гонках Формулы-1 продолжается 76-ый сезон. Он состоит из рекордного количества гран-при (24), которые растянулись с 16 марта по 7 декабря 2025 года, сообщает 24 Канал.
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Турнирная таблица
Участие в гонке принимают 20 гонщиков из десяти команд. Вашему вниманию – текущая турнирная таблица в индивидуальном и командном зачете Формулы-1.
Индивидуальный зачет пилотов (после 11/24 этапов):
- Оскар Пиастри (Макларен) – 216
- Ландо Норрис (Макларен) – 201
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155
- Джордж Расселл (Мерседес) – 146
- Шарль Леклер (Феррари) – 119
- Льюис Хэмилтон (Феррари) – 91
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 63
- Александер Албон (Уильямс) – 42
- Эстебан Окон (Хаас) – 23
- Нико Гюлькенберг (Заубер) – 22
- Исхак Аджар (РБ) – 21
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 14
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 14
- Карлос Сайнс (Уильямс) – 13
- Лиам Лоусон (РБ) – 12
- Пьер Гасли (Альпин) – 11
- Юки Цунода (Ред Булл) – 10
- Оливер Берман (Хаас) – 6
- Габриэль Бортолето (Заубер) – 4
- Франко Колапинто (Альпин) – 0
- Джек Дуэн (Альпин) – 0
Командный зачет сезона (после 11/24 этапов):
- Макларен – 417
- Феррари – 210
- Мерседес – 209
- Ред Булл – 162
- Вильямс – 55
- РБ – 36
- Хаас – 29
- Астон Мартин – 29
- Заубер – 26
- Альпин – 11
Все результаты гран-при в 2025 году
|ГРАН-ПРИ
|ДАТА
|РЕЗУЛЬТАТЫ
|Австралия
|16 марта
|1. Норрис
2. Ферстаппен
3. Расселл
4. Антонелли
5. Албон
6. Стролл
7. Гюлькенберг
8. Леклер
9. Пиастри
10. Хэмилтон
|Китай (спринт)
|22 марта
|1. Хэмилтон
2. Пиастри
3. Ферстаппен
4. Расселл
5. Леклер
6. Цунода
7. Антонелли
8. Норрис
|Китай
|23 марта
|1. Пиастри
2. Норрис
3. Расселл
4. Ферстаппен
5. Окон
6. Антонелли
7. Албон
8. Берман
9. Стролл
10. Сайнс
|Япония
|6 апреля
|1. Ферстаппен
2. Норрис
3. Пиастри
4. Леклер
5. Расселл
6. Антонелли
7. Гэмилтон
8. Аджар
9. Албон
10. Берман
|Бахрейн
|13 апреля
|1. Пиастри
2. Расселл
3. Норрис
4. Леклер
5. Хэмилтон
6. Ферстаппен
7. Гасли
8. Окон
9. Цунода
10. Берман
|Саудовская Аравия
|20 апреля
|1. Пиастри
2. Ферстаппен
3. Леклер
4. Норрис
5. Расселл
6. Антонелли
7. Гэмилтон
8. Сайнс
9. Албон
10. Аджар
|Майами (спринт)
|3 мая
|1. Норрис
2. Пиастри
3. Хэмилтон
4. Расселл
5. Стролл
6. Цунода
7. Антонелли
8. Гасли
|Майами
|4 мая
|1. Пиастри
2. Норрис
3. Расселл
4. Ферстаппен
5. Албон
6. Антонелли
7. Леклер
8. Хэмилтон
9. Сайнс
10. Цунода
|Эмилия-Романья
|18 мая
|1. Ферстаппен
2. Норрис
3. Пиастри
4. Хэмилтон
5. Албон
6. Леклер
7. Расселл
8. Сайнс
9. Аджар
10. Цунода
|Монако
|25 мая
|1. Норрис
2. Леклер
3. Пиастри
4. Ферстаппен
5. Хэмилтон
6. Аджар
7. Окон
8. Лоусон
9. Албон
10. Сайнс
|Испания
|1 июня
|1. Пиастри
2. Норрис
3. Леклер
4. Расселл
5. Гюлькенберг
6. Хэмилтон
7. Аджар
8. Гасли
9. Алонсо
10. Ферстаппен
|Канада
|15 июня
|1. Расселл
2. Ферстаппен
3. Антонелли
4. Пиастри
5. Леклер
6. Хэмилтон
7. Алонсо
8. Гюлькенберг
9. Окон
10. Сайнс
|Австрия
|29 июня
|1. Норрис
2. Пиастри
3. Леклер
4. Хэмилтон
5. Расселл
6. Лоусон
7. Алонсо
8. Бортолето
9. Гюлькенберг
10. Окон
|Великобритания
|6 июля
|Бельгия (спринт)
|26 июля
|Бельгия
|27 июля
|Венгрия
|3 августа
|Нидерланды
|31 августа
|Италия
|7 сентября
|Азербайджан
|21 сентября
|Сингапур
|5 октября
|США (спринт)
|18 октября
|США
|19 октября
|Мексика
|26 октября
|Бразилия (спринт)
|8 ноября
|Бразилия
|9 ноября
|Лас-Вегас
|22 ноября
|Катар (спринт)
|28 ноября
|Катар
|29 ноября
|ОАЭ
|7 декабря
Состав команд
На старт каждого этапа выходят 10 команд, которые имеют право выставить двух пилотов. Сейчас в сезоне уже приняли участие 21 гонщик:
|КОМАНДА
|ПИЛОТ 1
|ПИЛОТ 2
|Ред Булл
|Макс Ферстаппен
|Юки Цунода
|Макларен
|Ландо Норрис
|Оскар Пиастри
|Мерседес
|Джордж Расселл
|Андреа Кими Антонелли
|Феррари
|Шарль Леклер
|Льюис Хэмилтон
|Астон Мартин
|Фернандо Алонсо
|Лэнс Стролл
|Уильямс
|Карлос Сайнс
|Александер Албон
|РБ
|Лиам Лоусон
|Исхак Аджар
|Альпин
|Пьер Гасли
|Франко Колапинто
|Хаас
|Эстебан Окон
|Оливер Берман
|Заубер
|Габриэль Бортолето
|Нико Гюлькенберг
На каждом этапе гонщики получают баллы за попадание в топ-10. Кроме того, на шести трассах, кроме классических гран-при, проводятся спринт-гонки. Там также разыгрываются очки для топ-восьмерки.
Система начисления очков:
|ГОНКА
|СПРИНТ
|1 место
|25
|8
|2 место
|18
|7
|3 место
|15
|6
|4 место
|12
|5
|5 место
|10
|4
|6 место
|8
|3
|7 место
|6
|2
|8 место
|4
|1
|9 место
|2
|-
|10 место
|1
|-
Отметим, что последние четыре сезона в Формуле-1 выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Зато рекордсменами по чемпионствам в "королевских гонках" являются Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. У обоих по семь титулов.