У перегонах Формули-1 триває 76-ий сезон. Він складається з рекордної кількості гран-прі (24), які розтягнулись з 16 березня по 7 грудня 2025 року, повідомляє 24 Канал.

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Турнірна таблиця

Участь у перегонах приймають 20 гонщиків з десяти команд. Вашій увазі – поточна турнірна таблиця в індивідуальному та командному заліку Формули-1.

Індивідуальний залік пілотів (після 11/24 етапів):

Оскар Піастрі (Макларен) – 216 Ландо Норріс (Макларен) – 201 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155 Джордж Расселл (Мерседес) – 146 Шарль Леклер (Феррарі) – 119 Льюїс Гемілтон (Феррарі) – 91 Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 63 Александер Албон (Вільямс) – 42 Естебан Окон (Хаас) – 23 Ніко Гюлькенберг (Заубер) – 22 Ісхак Аджар (РБ) – 21 Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 14 Карлос Сайнс (Вільямс) – 13 Ліам Лоусон (РБ) – 12 П'єр Гаслі (Альпін) – 11 Юкі Цунода (Ред Булл) – 10 Олівер Берман (Хаас) – 6 Габріель Бортолето (Заубер) – 4 Франко Колапінто (Альпін) – 0 Джек Дуен (Альпін) – 0

Командний залік сезону (після 11/24 етапів):

Макларен – 417 Феррарі – 210 Мерседес – 209 Ред Булл – 162 Вільямс – 55 РБ – 36 Хаас – 29 Астон Мартін – 29 Заубер – 26 Альпін – 11

Всі результати гран-прі у 2025 році

ГРАН-ПРІ ДАТА РЕЗУЛЬТАТИ Австралія 16 березня 1. Норріс

2. Ферстаппен

3. Расселл

4. Антонеллі

5. Албон

6. Стролл

7. Гюлькенберг

8. Леклер

9. Піастрі

10. Гемілтон Китай (спринт) 22 березня 1. Гемілтон

2. Піастрі

3. Ферстаппен

4. Расселл

5. Леклер

6. Цунода

7. Антонеллі

8. Норріс Китай 23 березня 1. Піастрі

2. Норріс

3. Расселл

4. Ферстаппен

5. Окон

6. Антонеллі

7. Албон

8. Берман

9. Стролл

10. Сайнс Японія 6 квітня 1. Ферстаппен

2. Норріс

3. Піастрі

4. Леклер

5. Расселл

6. Антонеллі

7. Гемілтон

8. Аджар

9. Албон

10. Берман Бахрейн 13 квітня 1. Піастрі

2. Расселл

3. Норріс

4. Леклер

5. Гемілтон

6. Ферстаппен

7. Гаслі

8. Окон

9. Цунода

10. Берман Саудівська Аравія 20 квітня 1. Піастрі

2. Ферстаппен

3. Леклер

4. Норріс

5. Расселл

6. Антонеллі

7. Гемілтон

8. Сайнс

9. Албон

10. Аджар Маямі (спринт) 3 травня 1. Норріс

2. Піастрі

3. Гемілтон

4. Расселл

5. Стролл

6. Цунода

7. Антонеллі

8. Гаслі Маямі 4 травня 1. Піастрі

2. Норріс

3. Расселл

4. Ферстаппен

5. Албон

6. Антонеллі

7. Леклер

8. Гемілтон

9. Сайнс

10. Цунода Емілія-Романья 18 травня 1. Ферстаппен

2. Норріс

3. Піастрі

4. Гемілтон

5. Албон

6. Леклер

7. Расселл

8. Сайнс

9. Аджар

10. Цунода Монако 25 травня 1. Норріс

2. Леклер

3. Піастрі

4. Ферстаппен

5. Гемілтон

6. Аджар

7. Окон

8. Лоусон

9. Албон

10. Сайнс Іспанія 1 червня 1. Піастрі

2. Норріс

3. Леклер

4. Расселл

5. Гюлькенберг

6. Гемілтон

7. Аджар

8. Гаслі

9. Алонсо

10. Ферстаппен Канада 15 червня 1. Расселл

2. Ферстаппен

3. Антонеллі

4. Піастрі

5. Леклер

6. Гемілтон

7. Алонсо

8. Гюлькенберг

9. Окон

10. Сайнс Австрія 29 червня 1. Норріс

2. Піастрі

3. Леклер

4. Гемілтон

5. Расселл

6. Лоусон

7. Алонсо

8. Бортолето

9. Гюлькенберг

10. Окон Велика Британія 6 липня Бельгія (спринт) 26 липня Бельгія 27 липня Угорщина 3 серпня Нідерланди 31 серпня Італія 7 вересня Азербайджан 21 вересня Сингапур 5 жовтня США (спринт) 18 жовтня США 19 жовтня Мексика 26 жовтня Бразилія (спринт) 8 листопада Бразилія 9 листопада Лас-Вегас 22 листопада Катар (спринт) 28 листопада Катар 29 листопада ОАЕ 7 грудня

Склад команд

На старт кожного етапу виходять 10 команд, які мають право виставити двох пілотів. Наразі в сезоні вже взяли участь 21 гонщик:

КОМАНДА ПІЛОТ 1 ПІЛОТ 2 Ред Булл Макс Ферстаппен Юкі Цунода Макларен Ландо Норріс Оскар Піастрі Мерседес Джордж Расселл Андреа Кімі Антонеллі Феррарі Шарль Леклер Льюїс Гемілтон Астон Мартін Фернандо Алонсо Ленс Стролл Вільямс Карлос Сайнс Александер Албон РБ Ліам Лоусон Ісхак Аджар Альпін П'єр Гаслі Франко Колапінто Хаас Естебан Окон Олівер Берман Заубер Габріель Бортолето Ніко Гюлькенберг

На кожному етапі гонщики отримують бали за потрапляння у топ-10. Крім того, на шести трасах, окрім класичних гран-прі, проводяться спринт-гонки. Там також розігруються очки для топ-вісімки.

Система нарахування очок:

ГОНКА СПРИНТ 1 місце 25 8 2 місце 18 7 3 місце 15 6 4 місце 12 5 5 місце 10 4 6 місце 8 3 7 місце 6 2 8 місце 4 1 9 місце 2 - 10 місце 1 -

Відзначимо, що останні чотири сезони у Формулі-1 виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Натомість рекордсменами за чемпіонствами у "королівських перегонах" є Міхаель Шумахер та Льюїс Гемілтон. У обох по сім титулів.