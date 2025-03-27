Легендарный гонщик Михаэль Шумахер продолжает оставаться в тяжелом состоянии. В 2013 году немец неудачно упал во время катания на лыжах и ударился головой о камни.

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Потерял речь

После этого семья Шумахера засекретила состояние его здоровья и ни разу не комментировала этот вопрос. Тем не менее, журналисты периодически публикуют слухи и инсайд о Михаэле.

Очередной информацией поделился репортер RTL Феликс Горнер, сообщает 24 Канал со ссылкой на autoracing1. По его информации, Шумахер больше не может разговаривать. Состояние гонщика остается тяжелым, а он продолжает оставаться зависимым от ухода.

Михаэль больше не может выражать мысли через речь. Доступ к нему имеют не более 20 человек. Напомним, что после инцидента на лыжах во Франции немец впал в кому, из которой вышел через год.

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Шумахер остается рекордсменом Формулы-1 по количеству чемпионств. Он семь раз выигрывал индивидуальный зачет "королевских гонок", как и Льюис Хэмилтон. Ранее сообщалось, что Шумахер вскоре станет дедушкой.