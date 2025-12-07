Макс Ферстаппен был фаворитом всего гран-при, особенно после победы в квалификации. В конце концов голландец не оставил шансов конкурентам, сообщает 24 Канал.

По теме Гонщики-миллионеры: сколько зарабатывают пилоты в Формуле-1

Как прошло гран-при Абу-Даби?

Пилот Ред Булл более чем на 12 секунд опередил пилота Макларен Оскара Пиастри. Австралиец вместе с нидерландцем претендовали на титул чемпиона мира.

Однако главным фаворитом индивидуального зачета был Ландо Норрис, который имел 12 баллов преимущества над Ферстаппеном. Поэтому британцу достаточно было финишировать в топ-тройке.

Эту задачу-минимум Норрис и выполнил. Британец стартовал вторым, но уже на старте уступил место Пиастре. В конце концов Ландо легко отбился от атак Шарля Леклера из Феррари и финишировал на подиуме.

Кто стал чемпионом сезона?

Таким образом, Ландо Норрис прервал гегемонию Ферстаппена в Формуле-1, который выиграл четыре титула до этого. Для пилота Макларен это первое чемпионство в карьере.

Более того, для британской команды это первый титул с 2008 года, когда лучшим за их рулем стал Льюис Хэмилтон. Несмотря на победу в Абу-Даби, Ферстаппен отстал от конкурента всего на два балла. Пиастри же завершил сезон третьим.

Индивидуальный зачет пилотов:

  1. Ландо Норрис (Макларен) – 423
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 421
  3. Оскар Пиастри (Макларен) – 410
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 319
  5. Шарль Леклер (Феррари) – 242
  6. Льюис Хэмилтон (Феррари) – 156
  7. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 150
  8. Александер Албон (Уильямс) – 73
  9. Карлос Сайнс (Уильямс) – 64
  10. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 56
  11. Исак Аджар (РБ) – 51
  12. Нико Гюлькенберг (Заубер) – 50
  13. Оливер Берман (Хаас) – 43
  14. Лиам Лоусон (РБ) – 38
  15. Эстебан Окон (Хаас) – 38
  16. Юки Цунода (Ред Булл) – 33
  17. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 32
  18. Пьер Гасли (Альпин) – 22
  19. Габриэль Бортолето (Заубер) – 19
  20. Франко Колапинто (Альпин) – 0
  21. Джек Дуэн (Альпин) – 0

В зачете Кубка конструкторов беспрекословно торжествовал Макларен, который набрал более 800 баллов. Мерседес защитили вторую позицию, тогда как Феррари оказался вне топ-тройки.

Командный зачет сезона:

  1. Макларен – 833
  2. Мерседес – 469
  3. Ред Булл – 451
  4. Феррари – 398
  5. Уильямс – 137
  6. РБ – 92
  7. Астон Мартин – 88
  8. Хаас – 81
  9. Заубер – 69
  10. Альпин – 22