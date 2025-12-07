Квалификацию уверенно выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Во время субботнего заезда он продемонстрировал аж два самых быстрых круга, сообщает 24 Канал.

Как завершилось гран-при Абу-Даби?

Однако все равно в выигрышной позиции были гонщики Макларен, которые финишировали на 2 – 3 месте. Тем более, что именно Норрис был выше, а его преимущество в общем зачете было неплохим.

Ландо достаточно было приехать на подиуме, чтобы гарантированно стать чемпионом. Ферстаппен же свою миссию выполнил почти безупречно. Голландец опередил Норриса чисто на скорости.

Главным же соперником пилота Ред Булл был Оскар Пиастри, который на старте удачно обошел Норриса. Австралиец некоторое время лидировал благодаря тому, что Макс раньше ушел на пит-стоп.

Впрочем после своей остановки Оскар вернулся на вторую строчку. Норрис же защищал свое третье место в борьбе с Шарлем Леклером. Гонщик Феррари держался рядом с Ландо, но навязать серьезную борьбу так и не смог.

Результаты гран-при Абу-Даби:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норрис (Макларен) +12.694 Оскар Пиастри (Макларен) +16.572 Шарль Леклер (Феррари) +23.279 Джордж Расселл (Мерседес) +48.563 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:07.562 Эстебан Окон (Хаас) +1:09.876 Льюис Хэмилтон (Феррари) +1:12.670 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:14.523 Оливер Берман (Хаас) +1:16.166 Нико Гюлькенберг (Заубер) +1:19.014 Габриэль Бортолето (Заубер) +1:21.043 Карлос Сайнс (Уильямс) +1:22.158 Юки Цунода (Ред Булл) +1:23.794 Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +1:24.399 Александер Албон (Уильямс) +1:30.327 Исак Аджар (РБ) +1 круг Лиам Лоусон (РБ) +1 круг Пьер Гасли (Альпин) +1 круг Франко Колапинто (Альпин) +1 круг

Кто стал чемпионом сезона?

Таким образом, Ферстаппен выиграл восьмое гран-при этого сезона, но защитить чемпионский титул ему все же не удалось. Впервые за пять лет чемпионом становится не Макс.

Первый титул в карьере получает Ландо Норрис, который опережает пилота Ред Булл всего на два балла в индивидуальном зачете. Следующий сезон стартует 8 марта 2026 года в Австралии.

Индивидуальный зачет пилотов: