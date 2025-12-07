Квалификацию уверенно выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Во время субботнего заезда он продемонстрировал аж два самых быстрых круга, сообщает 24 Канал.
Как завершилось гран-при Абу-Даби?
Однако все равно в выигрышной позиции были гонщики Макларен, которые финишировали на 2 – 3 месте. Тем более, что именно Норрис был выше, а его преимущество в общем зачете было неплохим.
Ландо достаточно было приехать на подиуме, чтобы гарантированно стать чемпионом. Ферстаппен же свою миссию выполнил почти безупречно. Голландец опередил Норриса чисто на скорости.
Главным же соперником пилота Ред Булл был Оскар Пиастри, который на старте удачно обошел Норриса. Австралиец некоторое время лидировал благодаря тому, что Макс раньше ушел на пит-стоп.
Впрочем после своей остановки Оскар вернулся на вторую строчку. Норрис же защищал свое третье место в борьбе с Шарлем Леклером. Гонщик Феррари держался рядом с Ландо, но навязать серьезную борьбу так и не смог.
Результаты гран-при Абу-Даби:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норрис (Макларен) +12.694
- Оскар Пиастри (Макларен) +16.572
- Шарль Леклер (Феррари) +23.279
- Джордж Расселл (Мерседес) +48.563
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:07.562
- Эстебан Окон (Хаас) +1:09.876
- Льюис Хэмилтон (Феррари) +1:12.670
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:14.523
- Оливер Берман (Хаас) +1:16.166
- Нико Гюлькенберг (Заубер) +1:19.014
- Габриэль Бортолето (Заубер) +1:21.043
- Карлос Сайнс (Уильямс) +1:22.158
- Юки Цунода (Ред Булл) +1:23.794
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +1:24.399
- Александер Албон (Уильямс) +1:30.327
- Исак Аджар (РБ) +1 круг
- Лиам Лоусон (РБ) +1 круг
- Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
- Франко Колапинто (Альпин) +1 круг
Кто стал чемпионом сезона?
Таким образом, Ферстаппен выиграл восьмое гран-при этого сезона, но защитить чемпионский титул ему все же не удалось. Впервые за пять лет чемпионом становится не Макс.
Первый титул в карьере получает Ландо Норрис, который опережает пилота Ред Булл всего на два балла в индивидуальном зачете. Следующий сезон стартует 8 марта 2026 года в Австралии.
Индивидуальный зачет пилотов:
- Ландо Норрис (Макларен) – 423
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 421
- Оскар Пиастри (Макларен) – 410
- Джордж Расселл (Мерседес) – 319
- Шарль Леклер (Феррари) – 242
- Льюис Хэмилтон (Феррари) – 156
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 150
- Александер Албон (Уильямс) – 73
- Карлос Сайнс (Уильямс) – 64
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 56
- Исак Аджар (РБ) – 51
- Нико Гюлькенберг (Заубер) – 50
- Оливер Берман (Хаас) – 43
- Лиам Лоусон (РБ) – 38
- Эстебан Окон (Хаас) – 38
- Юки Цунода (Ред Булл) – 33
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 32
- Пьер Гасли (Альпин) – 22
- Габриэль Бортолето (Заубер) – 19
- Франко Колапинто (Альпин) – 0
- Джек Дуэн (Альпин) – 0