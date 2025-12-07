Кваліфікацію впевнено виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Під час суботнього заїзду він продемонстрував аж два найшвидших кола, повідомляє 24 Канал.

Як завершилось гран-прі Абу-Дабі?

Проте все одно у виграшній позиції були гонщики Макларен, які фінішували на 2 – 3 місці. Тим паче, що саме Норріс був вище, а його перевага у загальному заліку була непоганою.

Ландо достатньо було приїхати на подіумі, щоб гарантовано стати чемпіоном. Ферстаппен же свою місію виконав майже бездоганно. Нідерландець випередив Норріса суто на швидкості.

Головним же суперником пілота Ред Булл був Оскар Піастрі, який на старті вдало обійшов Норріса. Австралієць певний час лідирував завдяки тому, що Макс раніше пішов на піт-стоп.

Втім після своєї зупинки Оскар повернувся на другу сходинку. Норріс же захищав своє третє місце в боротьбі із Шарлем Леклером. Гонщик Феррарі тримався поруч із Ландо, але нав'язати серйозну боротьбу так і не зміг.

Хто став чемпіоном сезону?

Таким чином, Ферстаппен виграв восьме гран-прі цього сезону, але захистити чемпіонський титул йому все ж не вдалось. Вперше за п'ять років чемпіоном стає не Макс.

Перший титул в кар'єрі здобуває Ландо Норріс, який випереджає пілота Ред Булл всього на два бали в індивідуальному заліку. Наступний сезон стартує 8 березня 2026 року в Австралії.