У конкурентів нідерландця Ландо Норріса та Оскара Піастрі по сім перемог у 2025 році. Втім цього не вистачило для досягнення мети Ферстаппеном, повідомляє 24 Канал.

Хто став чемпіоном Формули-1?

Оскільки Норріс фінішував третім, це гарантувало йому чемпіонство. Британець всього на два бали обійшов Макса та виграв свій дебютний титул в кар'єрі.

А ось Ферстаппен впустив можливість увійти в історію "королівських перегонів" та не зміг повторити одвічний рекорд. Макс був чемпіоном з 2021 по 2024 роки і міг вп'яте поспіль здобути титул.

Таке досягнення у Формулі-1 досягав лише легендарний Міхаель Шумахер. "Червоний Барон" був найкращим протягом 2000 – 2004 років, тож після завершення серії Макса він залишиться одноосібним рекордсменом.

Рекордні серії чемпіонств поспіль:

ГОНЩИК

СЕРІЯ

РОКИ

Міхаель Шумахер

5

2000 – 2004

Хуан-Мануель Фанхіо

4

1954 – 1957

Себастьян Феттель

4

2017 – 2020

Макс Ферстаппен

4

2021 – 2024

Також за крок від рекорду Шумахера опинились Хуан-Мануель Фанхіо, Льюїс Гемілтон та Себастьян Феттель. Як і Ферстаппен, вони теж мали серію з чотирьох чемпіонств поспіль.

Що відомо про Міхаеля Шумахера?

  • Німця можна назвати найкращим гонщиком Формули-1 в історії. Шумахер представляв команди Джордан, Бенеттон, Феррарі та Мерседес.
  • Німецький гонщик здобув 91 перемогу на гран-прі. Міхаель аж сім разів ставав чемпіоном світу з Формулі-1, утримуючи рекорд по цьому показнику із Льюїсом Гемілтоном.
  • Життя німця занурилось у таємницю, після того, як він вдарився головою об каміння під час катання на лижах у горах. Легенда Формули-1 перебував у комі.
  • Згодом Шумахера перевезли до Швейцарії, де він продовжує проходити реабілітацію у своєму будинку на березі Женевського озера. Нещодавно стало відомо про виток фотографій Шумахера.
  • До слова, фінський нейрохірург зробив припущення щодо стану здоров'я Шумахера. Він вважає, що легендарний гонщик спілкується виключно за допомогою очей та більше не може розмовляти.