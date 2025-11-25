Саме тоді німець зазнав важкої травми під час катання на лижах. Міхаель вдарився головою об каміння та пізніше був введений у кому. Зрештою сім'я тримає його життя під табу, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Чи є фото Шумахера у вільному доступі?

Тож недивно, що чимало шахраїв та папараці намагаються отримати хоч якусь інформацію про стан Шумахера. Черговий скандал розгорівся навколо гонщика, коли двоє чоловіків отримали свіжі фотографії "червоного Барона".

Повідомляється, що троє осіб звинувачуються у крадіжці знімків Шумахера, коли той отримував медичну допомогу. Вони були отримані з метою шантажу Міхаеля.

Зловмисники хотіли отримати близько 13 мільйонів фунтів в обмін на нерозповсюдження фотографій. При цьому прокурори попереджають, що фотографії паралізованого гонщика все ще можуть бути оприлюднені.

Трьох злочинцям вдалось таємно вивезти з дому Шумахера понад 900 знімків, близько 600 відео та деталі медичних записів про німця. Поліцейським вдалось вилучити майже всі носії інформації. окрім одного жорсткого диску.

Хто зливав фото?

Головним фігурантом справи є 59-річний німець Маркус Фрітше, який працював у сімейному будинку Міхаеля. Всю інформацію він передав 53-річному турку Їлмазу Тозтуркану та його синові. Фрітше засудили до двох років в'язниці.

Проте справу повернули до суду, адже родина Міхаеля вважає такий вирок занадто м'яким. У свою чергу Їлмаз отримав три роки арешту, а його син – взагалі лише шість місяців умовно.

Ще однією підозрюваною по цій справі є неназвана медсестра, яка допомагала Маркусу отримувати знімки. Частина грошей, які зловмисники хотіли виманити у сім'ї Шумахера, мала б дістатися їй. Раніше 24heures повідомляли, що у маєтку Міхаеля сталось зґвалтування.

Чим відомий Міхаель Шумахер?