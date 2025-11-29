Дружина легендарного чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, Корінна, значно посилила контроль над людьми, які можуть бачити її чоловіка. На це рішення вплинули останні події пов'язані з "Червоним бароном", повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

До теми Не думаю, що ми знову його побачимо: близький друг Шумахера розповів про стан гонщика

Чому родина Шумахера радикально обмежила доступ до Міхаеля?

Останні 12 років родина дозволяла відвідувати Міхаеля лише найвідданішим людям. Проте коло довірених осіб довелося скоротити через нові загрози.

Причиною такого рішення стала гучна справа про шантаж. Колишній охоронець Йілмаз Тозтуркан вимагав 12 мільйонів фунтів за 900 особистих фото та майже 600 відео Шумахера. 54-річний чоловік погрожував опублікувати архів в інтернеті, якщо гроші не будуть виплачені.

У лютому цього року Тозтуркан отримав три роки в'язниці за спробу шантажу. Його спільники – охоронець Маркус Фрітше та син Тозтуркана Даніель Лінс теж були покарані судом. Маркус отримав два роки умовно, а син організатора злочину – шість місяців умовно.

Згідно з інформацією Bild, Тозтуркан вже вийшов на свободу під заставу, заплативши 10 тисяч євро. Сім'я Шумахера вимагає суворішого покарання для злочинців. Річ у тім, що під час обшуків один з двох жорстких дисків з даними так і не знайшли, а тому існує загроза оприлюднення фото та відео Мікаеля.

Як інцидент з шантажем змінив внутрішнє коло Шумахера?

Під час апеляційного розгляду справи про шантаж давня менеджерка родини Сабіне Кем розповіла, як спроба викрадення даних похитнула довіру. Вона зазначила, що Корінна Шумахер стала значно обережнішою.

Відтепер лише одиниці людей можуть отримати дозвіл на відвідування Міхаеля. Атмосфера недовіри та побоювань змусила дружину Шумахера максимально обмежити доступ до легенди Формули-1, щоб виключити можливість нових витоків інформації. Родина "Червого барона" продовжує дотримуватися правил конфіденційності, які стали ще жорсткішими. Все це робиться заради спокою близьких та збереження приватності автогонщика.

Що відомо про стан Шумахера?