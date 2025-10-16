Злочин трапився у маєтку родини Мікаеля Шумахера ще у 2019 році. Жертвою зґвалтування стала медсестра, яка доглядала за "Червоним бароном", пише 24 Канал з посиланням на 24heures.

Що трапилося у будинку Шумахера?

За даними слідства, в одній з кімнат маєтку відбулася п'яна вечірка за участю підозрюваного – автогонщика та персоналу, який працює в будинку легенди Формули-1. Зазначається, що до колег приєдналася медсестра, яка після вживання коктейлів з горілкою втратила свідомість та впала на підлогу.

Підозрюваний та фізіотерапевт віднесли її в кімнату персоналу. Згодом гонщик повернувся та двічі зґвалтував жінку.

На ранок жертва нічого не пам'ятала, але зрозуміла, що відбулося. Вона звинуватила гонщика та попросила його триматися якомога далі. Жінка нічого не повідомила про інцидент, оскільки боялася втратити роботу.

У 2022 році вона звільнилася та подала скаргу в поліцію про зґвалтування. Щодо підозрюваного, то усі ознаки збігаються з колишнім тест-пілотом Red Bull Френком Стерном з Австралії. Йому близько 30 років і він був другом Мікі Шумахера – сина легендарного чемпіона Ф-1. Він часто гостював у маєтку у перервах між гонками. Серед підозрюваних немає нікого з родини Шумахера, оскільки на той момент нікого з них не було в будинку.

Суд у справі був призначений на 15 жовтня у Ньоні. Однак обвинувачений не з'явився на засідання.

