Злочин трапився у маєтку родини Мікаеля Шумахера ще у 2019 році. Жертвою зґвалтування стала медсестра, яка доглядала за "Червоним бароном", пише 24 Канал з посиланням на 24heures.
Що трапилося у будинку Шумахера?
За даними слідства, в одній з кімнат маєтку відбулася п'яна вечірка за участю підозрюваного – автогонщика та персоналу, який працює в будинку легенди Формули-1. Зазначається, що до колег приєдналася медсестра, яка після вживання коктейлів з горілкою втратила свідомість та впала на підлогу.
Підозрюваний та фізіотерапевт віднесли її в кімнату персоналу. Згодом гонщик повернувся та двічі зґвалтував жінку.
На ранок жертва нічого не пам'ятала, але зрозуміла, що відбулося. Вона звинуватила гонщика та попросила його триматися якомога далі. Жінка нічого не повідомила про інцидент, оскільки боялася втратити роботу.
У 2022 році вона звільнилася та подала скаргу в поліцію про зґвалтування. Щодо підозрюваного, то усі ознаки збігаються з колишнім тест-пілотом Red Bull Френком Стерном з Австралії. Йому близько 30 років і він був другом Мікі Шумахера – сина легендарного чемпіона Ф-1. Він часто гостював у маєтку у перервах між гонками. Серед підозрюваних немає нікого з родини Шумахера, оскільки на той момент нікого з них не було в будинку.
Суд у справі був призначений на 15 жовтня у Ньоні. Однак обвинувачений не з'явився на засідання.
У якому зараз стані Мікаель Шумахер?
- Нагадаємо, що наприкінці 2013 року Мікаель Шумахер отримав жахливу травму під час катання на лижах. Знаменитий чемпіон травмував голову, вдарившись об камінь.
- У критичному стані пілота Формули-1 доставили в лікарню, де йому зробили складну операцію на мозку. Влітку 2014 року Шумахера забрали з лікарні. На той момент він вже не був у комі. Увесь час інформація про його стан залишається таємницею.
- У ЗМІ повідомлялося, що Мікаель може самостійно дихати та потроху пересуватися. Однак він потребує постійного медичного догляду та лікування.
- У квітні 2025 року Мікаель Шумахер долучився до благодійної акції. Шолом з його автографом за допомогою дружини пілота був виставлений на аукціон.
- Син Мікаеля Шумахера, Мік Шумахер, кілька сезонів виступав у Формулі-1. Наразі він виступає за команду Альпін в автогонках на витривалість.