Один з найуспішніших пілотів в історії Формули-1 Міхаель Шумахер понад десять років не з'являється на публіці. Легендарний чемпіон у грудні 2013 року отримав важку черепно-мозкову травму під час катання на лижах, пише 24 Канал.

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Шумахер підтримав благодійну ініціативу чемпіона Ф-1

Попри усі проблеми зі здоров'ям Шумахер взяв участь у благодійній акції. За допомогою своєї дружини Корінни він підписав шолом, який буде виставлено на аукціон з метою збору коштів для організації "Гонка Стюарта проти деменції". Міхаель поставив на шоломі ініціали "M.S.". Про це повідомляє видання Daily Mail.

Білий шолом підписали 20 нинішніх чемпіонів Формули-1, у тому числі Шумахер. Його одягне 85-річний Джекі Стюарт – легендарний пілот Формули-1.

За 20 хвилин до початку недільної гонки Гран-прі Бахрейну Стюарт проїде демонстраційне коло на своєму боліді Tyrrell, на якому він здобув чемпіонство у 1973 році.

"Чудово, що Міхаель зміг підписати шолом у цій благородній справі – боротьбі з хворобою, від якої немає ліків. Йому допомагала дружина, і це доповнило набір усіх чемпіонів, які ще з нами", – сказав Стюарт.

Після розіграшу Гран-прі шолом буде виставлений на аукціон, а усі кошти підуть на допомогу людям, хворим на деменцію.

Зазначимо, що благодійна організація "Гонка Стюарта проти деменції" була створена у 2016 році. На цей крок його підштовхнула хвороба дружини Гелени, з якою він прожив 53 роки.

Раніше повідомлялося, що Міхаель Шумахер став дідусем. Його донька Джина-Марія народила дівчинку, якій дали ім'я Міллі.