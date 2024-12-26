Вже більше десяти років життя Міхаеля Шумахера вкрите таємницею. У грудні 2013 року німецький автогонщик невдало покатався на гірських лижах у Франції.

До теми 10 років життя в таємниці: де зараз легендарний Шумахер і в якому стані після трагедії

Продовження роду Шумахера

Спортсмен впав у кому, а після виходу з неї перестав з'являтися на публіці. Сім'я тримає в таємниці стан Шумахера, не дозволяючи інформації просочитися у ЗМІ.

Тим часом інші члени родини Міхаеля нерідко з'являються у публічній площині. Як стало відомо 24 Каналу з посиланням на інстаграм доньки Шумахера, німець скоро стане дідусем.

27-річна Джина оголосила про свою вагітність від Бена Єтке, з яким одружилась цього року. Пара провела гендер-паті, на якому дізналась, що у них буде дівчинка.



Гендер-паті Джини Шумахер / фото з її інстаграму

Джина та її чоловік захоплюються кінним спортом, а сама дівчина є професійною вершницею. У Міхаеля також є син Мік, який молодший на два роки за сестру та вже виступав у Формулі-1.

Читайте також На аукціон виставлять останню Ferrari Шумахера: що відомо про лот

Нагадаємо, що Міхаель був гонщиком "королівських перегонів" з 1991 по 2006 роки, а також з 2010 по 2012-ий. Левову частину своєї кар'єри Шумі виступав за Феррарі, а також був членом команд Джордан, Бенеттон та Мерседес. Німець виграв 91 гран-прі та разом із Льюїсом Гемілтоном утримує рекорд за кількістю чемпіонств (7).