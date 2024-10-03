29 грудня 2013 року світ сколихнула новина про трагедію. Міхаель Шумахер, катаючись на лижах разом із сином, впав і вдарився об прихований снігом камінь. Він отримав важкі травми голови. 24 канал зібрав усю наявну інформацію щодо поточного стану спортсмена, його шлях відновлення та сім'ю.

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Моторошний нещасний випадок в Альпах

На момент трагедії Шумахер перебував за межами визначеної безпечної зони у Французьких Альпах на курорті Мерібель.



Міхаель Шумахер на лижах / Фото Getty images

Момент нещасного випадку зафіксував на телефон свідок. На відео видно, що швидкість падіння спортсмена була невеликою, однак у момент зіткнення з каменем його шолом розколовся навпіл, що і спричинило серйозну травму голови.

Його підібрали рятувальники та доставили до шпиталю на гелікоптері, а ввечері повідомили про те, що Міхаель знаходиться у комі в критичному, але стабільному стані. Згодом йому зробили нейрохірургічну операцію на мозок, щоб зменшити тиск на мозок.

З моменту трагедію, вже як 11 років, життя Міхаеля Шумахера стало таємницею.

Таємниця відновлення та стану Шумахера

На початку 2014 року його менеджерка Сабіне Кем зробила останню офіційну заяву щодо поточного стану гонщика. Вона сказала, що Шумахер вийшов з коми і покинув лікарню, щоб продовжити реабілітацію вдома у Швейцарії. Менеджерка чітко дала зрозуміти пресі, що більше жодних деталей щодо життя спортсмена не буде і закликала з розумінням поставитися до бажання відновлюватися якомога далі від очей публіки.

Після цього жодної офіційної інформації щодо стану Шумахера не з'являлося. Однак представники преси всі ці роки намагалися здобути будь-яку цінну інформацію щодо Міхаеля.

Спроба нажитись на трагедії

Стало відомо, що після транспортування Шумахера з однієї лікарні до іншої було викрадено його медичну картку. Згодом невідомий розіслав повідомлення німецьким, англійським і французьким ЗМІ з пропозицією купити цю карту за 50 тисяч євро.

Зловмисника дуже швидко розшукала поліція, однак незабаром він повісився у тюремній камері, тому подробиці правоохоронці з'ясувати не змогли. Пізніше стало відомо, що чоловік працював у вертолітній компанії, яка займалася транспортуванням Міхаеля.

Чому сім'я спортсмена все приховує

У 2023 році вийшло інтерв'ю з адвокатом сім'ї Шумахера, Фелікс Дамм, у якому він розповів, чому ніхто не дає коментарів щодо здоров'я гонщика.

"Завжди йшлося про недоторканність і захист приватного життя. Ми обговорювали багато варіантів. Думали, чи не буде правильним опублікувати звіт про стан здоров'я Міхаеля. Але ж на цьому історія б не закінчилася – інформацію довелося б постійно оновлювати. Тому що навіть людина, якої це стосується, не в змозі зупинити цікавість ЗМІ", – пояснив адвокат.

У 2021 році про Міхаеля Шумахера вийшов документальний фільм на Netflix під назвою "Шумахер". У стрічці його дружина підтвердила слова адвоката, зазначивши, що береже приватне життя своєї сім'ї, як це робив Міхаель.

Один із друзів спортсмена також відмовився давати коментарі, однак зізнався, що трагедія має свої наслідки і закликав поважати позицію його сім'ї.

В січні 2023 року вийшов ще один документальна 5-ти серійна стрічка під назвою "Бути Міхаелем Шумахером". До неї увійшли архівні знімки, зроблені до нещасного випадку, а також актуальні інтерв'ю з членами сім'ї та друзями. Однак у цьому фільмі не було жодної інформації про стан здоров'я Шумахера.

Цікаві факти з реабілітації Шумахера

За здоров'ям чемпіона стежила команда з 15 фахівців. Вартість їхніх послуг, а також оренда необхідного медичного обладнання обходилося сім'ї Міхаеля у понад 130 тисяч євро щотижня.

Щоб покрити усі вимушені витрати сім'я продала особистий літак Шумахера за 30 мільйонів євро та маєток у Норвегії за 3 мільйони євро.

Видання BILD поділилося цікавими деталями. Щоб поліпшити стан Міхаеля, його на прогулянки на машині. Лікарі сподівалися, що рідні звуки мотора, які він чув роками, допоможуть стимулюванню мозку, однак це не допомогло.

На 100% невідомо, у якому стані зараз Міхаель Шумахер. Згідно з деякими чутками, він паралізований і перебуває в інвалідному візку, а також має проблеми з пам'яттю та мовленням. Хто зазначає, що він плаче, коли бачить дружину та дітей. А також гуляла інформація, що він підключений до апарату штучного дихання.

В одного з ведучих "Формули 1" у листопаді 2023 року запитали, чи відомо йому щось про стан гонщика, однак той відповів, що навіть не запитує у його сім'ї про це і поважає їх право на приватність.

Помітили на весіллі у доньки

3 січня 2024 року Міхаелю Шумахеру виповнилося 55 років. Його донька Джина та син Мік щемливо привітали його зі святом, поділившись світлинами зі свого дитинства. Також дівчина поділилася хорошою новиною: у вересні у неї заплановане весілля.



Міхаель Шумахер з донькою / Фото з інстаграму Джини

28 вересня вперше за майже 11 років Міхаель Шумахер вперше з'явився на публіці на весіллі у своєї доньки. Зазначається, що подія відбувалася у секретній атмосфері і гостей просили залишити свої телефони біля дверей, щоб ніхто не зміг зробити фото гонщика.

Син Міхаеля, Мік Шумахер, також нещодавно натякав на одруження у своїх соцмережах.

Чим займаються члени сім'ї Шумахера

Дружина Міхаеля, Корінна Шумахер, займалася кінним спортом, а саме верховою їздою в стилі вестерн. Була чемпіонкою світу у цьому спорті. З Шумахером одружилася у 1995 році. Через два роки у подружжя народилася Джина.



Міхаель та Корінна Шумахери / Фото Rex

Донька Джина-Марії пішла шляхом матері і також вирішила займатися верховою їздою у стилі вестерн і навіть стала чемпіонкою Європи. Вона є доволі амбітною німецькою спортсменкою.



Джина-Марія Шумахер / Фото з інстаграму спортсменки

Другою дитиною пари був син. Мік Шумахер, який зовнішнє є копією свого батька, вирішив також будувати кар'єру гонщика. У двох сезонах виступав у "Формулі 1", а також був тест-пілотом команди Mercedes.



Мік Шумахер / Фото з інстаграму гонщика

Нагадаємо, що Міхаель Шумахер по цей час є одним з найуспішніших пілотів "Формули 1" і багаторазовим чемпіоном світу.