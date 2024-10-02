У півфінальному протистоянні проти футзальної збірної Бразилії лідер "синьо-жовтих" Петро Шотурма отримав серйозну травму коліна. Інцидент з пошкодженням стався у першому таймі, повідомляє 24 канал.

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Причини травми Петра Шотурми

За 5 хвилин до кінця першого тайму між капітаном збірної України та бразильським гравцем відбулась боротьба за м'яч. Суперник впав на ногу українцю, після чого той не зміг самотужки піднятись з паркету.

Лікарі вирішили не ризикувати перевертати 32-річного гравця і завантажили його на ноші у тій позі в якій Петро перебував. У підсумку лідера "синьо-жовтих" було госпіталізовано.

Відео жахливої травми Шотурми:

Історичний факт. Збірна України з футзалу вперше з 1996 року зіграла у півфіналі чемпіонату світу. На шляху до 1/2 фіналу світової першості 2024 року "синьо-жовті" здолали сенсаційних венесуельців.

У підсумку матч завершився з рахунком 2:3 на користь збірної Бразилії. Збірна України зіграє у матчі за бронзові медалі Мундіалю-2024 в Узбекистані.