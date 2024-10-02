Україна – Бразилія 2:3

Голи: Чернявський, 18, Корсун, 29 – Семенченко, 21, (автогол), Дієго, 23, 36 (пенальті)

У середу, 2 жовтня, в Узбекистані визначився перший фіналіст чемпіонату світу з футзалу. У півфінальному поєдинку зустрічалися збірні України та Бразилії, пише 24 Канал.

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Холодний душ для бразильців

"Селесао" в Узбекистані ще жодного разу не програвали. На груповій стадії бразильці по черзі розгромили своїх суперників та вийшли в плей-оф. У матчах на вибування п'ятиразові чемпіони світу вибили з турніру Коста-Рику (5:0) та Марокко (3:1). Тож Бразилія підходила до півфіналу в статусі беззаперечного фаворита.

Поєдинок в Ташкенті суперники розпочали обережно. На 6-й хвилині "синьо-жовтих" врятувала поперечина після удару гравця збірної Бразилії. Підопічні Олександра Косенка теж не відсиджувалися в захисті. Непогані моменти не використав Чернявський.

На 10-й хвилині матчу м'яч побував у воротах України. Однак арбітр після перегляду ВАР скасував гол у виконанні бразильців.

Наприкінці тайму підопічні Косенка вийшли вперед. Ігор Чернявський змістився з флангу до центру майданчика та влучно пробив по воротах. Голкіпер бразильців не міг врятувати свою команду. На відпочинок команди пішли за мінімальної переваги "синьо-жовтих".

Валідольний другий тайм

Перерва пішла на користь бразильцям. На початку другого тайму "пентакампіони" двічі вразили ворота Сухова. Спочатку Семенченко відзначився автоголом після удару Рафи Сантоса, а через дві хвилини Дієго вивів Бразилію вперед.

На 29-й хвилині Корсун повернув інтригу, зрівнявши рахунок у зустрічі. Українці одразу ж створили кілька стовідсоткових нагод, щоб вийти вперед. Особливо близьким до успіху був Абакшин, який не зумів пробити по порожнім воротам.

На жаль, наприкінці зустрічі українці заробили шостий фол, який автоматично перетворився в пенальті. Бразильці скористалися нагодою та забили переможний гол.

Україна зупинилася за крок від фіналу. Тепер підопічних Олександра Косенка очікує матч за "бронзу".