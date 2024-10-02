У середу, 25 вересня, відбувся матч перенесеного 3-го туру чемпіонату Болгарії. У ньому ЦСКА-1948 та Септемврі розійшлися на мирному рахунку – 1:1.

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Неочікуваний перфоманс від таксі

Під час матчу випадкове таксі заїхало на стадіон. Це здивувало усіх: вболівальників, гостей, футболістів та навіть арбітра. Здавалося, що навіть сам водій автомобіля не зрозумів, як він опинився поблизу футбольного поля.

Однак після короткого перебування на арені, таксі її покинуло.

Заїзд таксі на стадіон: дивіться відео

Цей випадок нагадав легендарну сцену з відомого французького фільму "Таксі 4". Таким чином у стрічці обіграли трансфер Джібріля Сіссе у Марсель.