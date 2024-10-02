Кріштіану Роналду подав позов до суду через невиплачену йому зарплату з боку Ювентуса на загальну суму 19,5 мільйонів євро. 17 квітня 2024 року Арбітражний суд виніс рішення на користь португальця, однак суму компенсації зменшив у двічі.

Читайте також "УЄФА – мафія": фанати Боруссії Дортмунд висловили протест проти реформи ЛЧ – відео перформансу

Ювентус оскаржуватиме постанову суду

Представники клубу прагнуть анулювати або хоча б зменшити суму виплат .

Сума становить 19,5 мільонів, однак попри те, що суд вдвічі її зменшив, "б'янконері" не сильно налаштовані виплачувати навіть таку суму Роналду.

Довідка. Португалець виступав за Ювентус з 2018 до 2021 році.

Нагадаємо, що клуб придбав Роналду у Реала за рекордну суму трансферу у розмірі 100 мільйонів євро. Перехід португальця спричинив відставку ради директорів та Андреи Аньєллі.