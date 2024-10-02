Господарі розгромили суперника з рахунком 7:1. Перед стартом цього поєдинку фанати "чорно-жовтих" висловили протест проти УЄФА, повідомляє 24 Канал.

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Чіткий меседж для УЄФА

Вболівальники розгорнули на трибунах "Вестфаленштадіона" великий банер з написом "УЄФА – мафія". Під ним був ще один, де вони написали: "вам не важливий спорт – вас цікавлять лише гроші!".

Таким чином, німецькі фанати висловили свою чітку позицію щодо реформи Ліги чемпіонів, яка з сезону-2024/2025 відбувається за новим форматом. Кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками замість шести матчів у груповому етапі, як було раніше.

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Довідка. З нинішньої кампанії всі 36 клубів перебувають в одній таблиці й за підсумками восьми турів вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу напряму. Місця з 9-го по 24-те будуть змагатися за путівку в попередньому раунді плей-оф, решта ж команд – залишать турнір.

Нагадаємо, що Україну в Лізі чемпіонів у сезоні-2024/2025 представляє тільки донецький Шахтар. Свій матч другого туру "гірники" зіграють 2 жовтня о 19:45 проти Аталанти.