Оновлена Ліга чемпіонів набирає обертів. Початок другого туру приніс кілька несподіваних результатів, а команди порадували великою кількістю забитих голів, пише 24 Канал.

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Результати та огляди матчів 2 туру Ліги чемпіонів за 1 жовтня

У першому слоті ігрового дня зустрічалися австрійський Зальцбург, який вибив київське Динамо з ЛЧ, та французький Брест. "Пірати" не залишили каменя на камені від "червоних биків", розгромивши суперників з рахунком 4:0.

Дортмундська Боруссія познущалася зі шотландського Селтіку (7:1). Вже у першому таймі "джмелі" наколотили п'ять м'ячів у ворота "кельтів". Героєм матчу став Карім Адеємі, який оформив хет-трик.

Серед інших результатів варто виокремити розгромні перемоги Барселони над Янг Бойз (5:0). Манчестер Сіті у Братиславі розтрощив Слован Данила Ігнатенка (4:0). Українець відіграв 63 хвилини.

Міланський Інтер пройшовся катком по сербській Црвєні Звєзді (4:0). Команда Сімоне Індзагі відвантажила чотири м'ячі друзям Росії. А от Мілан Паулу Фонсеки зазнав другої поспіль поразки у новому сезоні ЛЧ. На цей раз "россонері" поступилися Баєру (0:1).

У центральному матчі ігрового дня лондонський Арсенал, у відсутності травмованого Олександра Зінченка, без особливих проблем розібрався з французьким ПСЖ (2:0).

Зальцбург – Брест 0:4

Голи: Сіма, 24, 70, Камара, 66, Перейра Лаж, 75

Штутгарт – Спарта 1:1

Голи: Мійо, 7 – Кайрінен, 32

Арсенал – ПСЖ 2:0

Голи: Гаверц, 20, Сака, 35

Баєр – Мілан 1:0

Гол: Боніфейс, 51

Барселона – Янг Бойз 5:0

Голи: Левандовський, 8, 51, Рафінья, 34, Мартінес, 37, Камара, 81 (автогол)

Боруссія Д – Селтік 7:1

Голи: Джан, 7, Адеємі, 11, 29, 42, Гірассі, 40, 66, Нмеча, 79 – Маеда, 9

Інтер – Црвена Звєзда 4:0

Голи: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Мартінес, 71, Таремі, 79 (з пенальті)

ПСВ – Спортінг 1:1

Гол: Схаутен, 15 – Браганса, 84

Слован – Манчестер Сіті 0:4

Голи: Гюндоган, 8, Фоден, 15, Голанд, 58, Макеті, 74

Наступні дев'ять поєдинків другого туру відбудуться 2 жовтня. У середу Шахтар проведе номінально домашній матч проти Аталанти. Поєдинок за участю "гірників" розпочнеться о 19:45 за київським часом.