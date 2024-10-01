Арсенал – ПСЖ 2:0

Голи: Гаверц, 20, Сака, 35.

В Лізі чемпіонів стартував другий тур основного раунду сезону 2024-2025. Головним матчем вівторка став бій між Арсеналом та ПСЖ в Лондоні, повідомляє 24 Канал.

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Вдалий старт команд

Обидва клуби підходили до очної зустрічі у непоганій формі, адже досі не програвали жодного матчу цього сезону. Арсенал в АПЛ двічі зіграв внічию при чотирьох перемогах, а в Лізі чемпіонів стартував з нічиєї проти Аталанти.

У свою чергу ПСЖ лише раз втратив очки у Лізі 1 (проти Реймса – 1:1). При цьому в ЛЧ французи змогли вирвати перемогу над Жироною. До битви на "Емірейтс" команди підійшли не у найкращому кадровому стані.

ПСЖ не міг розраховувати на Рамуша, Ернандеса та Дембеле, останнього залишили вдома через дисциплінарні санкції. У Арсеналу ж були травмовані Едегор, Вайт та Зінченко.

Матч з перших же хвилин пішов за сценарієм господарів. Арсенал часто загострював, але захист ПСЖ довгий час рятував команду Енріке. Втім щастило гостям недовго, "канонірам" вдалось відкрити рахунок вже на 20 хвилині.

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Доннарумма помилився на виході під час подачі Троссара, кіпера гостей випередив Гаверц. А перед перервою лондонці подвоїли рахунок завдяки ще одному провалу Джанлуїджі.

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Сака прострілив у бік воріт ПСЖ, але жоден зі своїх або чужих гравців не доторкнувся м'яча. Зрештою це дезорієнтувало італійця і той пропустив м'яч у сітку.

Після перерви парижани забрали м'яч під свій контроль, але Арсенал і не був проти пограти на контратаці. Гості змогли створити кілька небезпечних моментів, Невеш навіть у поперечину влучив після кутового.

Проте "каноніри" відбились та довели гру до перемоги. Ці три очки дозволили Арсеналу піднятися у топ-8 таблиці Ліги чемпіонів, тоді як ПСЖ опустився у третій десяток. До слова, свій наступний матч лондонці зіграють 22 жовтня проти українського Шахтаря.