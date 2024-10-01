39-річний форвард саудівського Аль-Насра зізнався, що близький до завершення професійної кар'єри. Неперевершений португалець розповів про те, що у нього на думці, про це повідомляє BBC.

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Час Роналду добігає кінця

Після гри з Аль-Райяном у Азійській лізі чемпіонів Кріштіану Роналду розповів, що йому більше не цікавить встановлення рекордів та перегони за звання найкращого футболіста світу.

39-річний легендарний португалець зізнався, що його більше не хвилює чи найкращий він у світі, чи ні. Він також сказав, що йому подобається забивати, але попри це успіхи команди набагато важливіші.

Я звик бити рекорди, але більше не женуся за ними. Зараз я хочу насолоджуватися грою та перемогами команди,

– підкреслив Кріштіану.

Зазначимо, що саме Роналду на 76-й хвилині матчу проти Аль-Райяна із Катару забив переможний гол своєї команди. Після цього, навіть його одноклубник втратив свідомість.