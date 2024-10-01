Матч другого туру Азійської ліги чемпіонів завершився перемогою Аль-Насра, завдяки переможному голу Кріштіану Роналду на 76-й хвилині гри. Однак, одноклубник португальця отримав травму на рівному місці, про це повідомляє Arriyadiyah.

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Що сталось із захисником Аль-Насра

Захисник саудівського клубу Салем Аль-Наджді покинув поле ще у першому таймі. Його змінили на 35-й хвилині через травму ноги, яку він отримав у грі.

Однак, після переможного голу неперевершеного Роналду у ворота Аль-Райяна Аль-Наджді у пориві емоцій та радості підійнявся з лави запасних та вдарився об її дах. Через це захисник на декілька хвилин втратив свідомісті.

Відео інциденту з Салемом Аль-Наджді:

Після цього футболіста Аль-Насра довелось нести на ношах у роздягальню для огляду лікарів команди. У підсумку Салем Аль-Наджді покинув стадіон разом із медиками.

Салем Аль-Наджі покидає поле на ношах / Скриншот із відео

Нагадаємо, що нещодавно користувачі соціальної мережі ТікТок переплутали українського ексфутболіста Василя Кобіна із Кріштіану Роналду. Відео набрало чималу кількість переглядів та вподобань.