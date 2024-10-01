У соціальній мережі ТікТок розповсюдили відео із фантастичним голом експівзахисника Металіста. Автор допису вирішив, що це Кріштіану Роналду, який грає у саудівському Аль-Насрі.

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Гол Кобіна видали за Роналду

На відео, яке з'явилось у мережі, колишній гравець харківського Металіста Василь Кобін фантастичним ударом через себе відзначився у грі проти Легії із Польщі у 2014 році. Автор відео підписав публікацію: " Неможливо, Роналду знову зробив це в 39 років. Найвеличніший футболіст усіх часів". За короткий період це відео набрало більше, ніж 7 мільйонів переглядів та 400 тисяч вподобань.

Відео голу Василя Кобіна:

Після цього феєричного голу у ворота варшавської Легії українські вболівальники прозвали Кобіна – "Вася Бісіклєта". Підкреслимо, що нині легендарний гравець збірної України та Металіста працює головним тренером Інгульця.