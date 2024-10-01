Карло Анчелотті, головний тренер "бланкос", провів розмову з 25-річним українцем. Італійський спеціаліст впевнений у готовності Луніна замінити травмованого бельгійця, про це повідомляє Defensa Central.

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Анчелотті довіряє Луніну

Після травми Куртуа, саме Андрій Лунін буде грати у матчах "Королівського клубу". Карло Анчеллоті викликав до себе українського голкіпера "галактікос", щоб провести з ним важливу розмову.

Ти маєш знати, що ми зараз повністю тобі довіряємо,

– сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа не зможе допомогти Реалу в найближчі 3 тижні. У 32-річного бельгійця діагностували пошкодження абдуктора лівої ноги, про це повідомили на офіційному сайті "бланкос".

Андрій Лунін вийде у стартовому складі в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Лілля – 2 жовтня та за три дні у грі проти Вільярреала у Ла Лізі.

Цікаво. У минулому сезоні Андрій Лунін вдало замінив травмованого Куртуа, який вибув на весь сезон. Український голкіпер допоміг Реалу виграти Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та дійти до переможного фіналу у Лізі чемпіонів.

У новій кампанії 25-річний воротар "Королівського клубу" не зіграв жодного матчу. Також за підсумками минулого сезону Луніна номіновано на звання найкращого голкіпера 2024 року.