Мова йде про англійський Ліверпуль, який є конкурентом Челсі. Трансфер 23-річного лівого вінгера збірної України може відбутись вже у найближче трансферне зимове вікно, інформує Fichajes.

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Ще один варіант для Мудрика

Тим паче, що Мудрик ніяк не може закріпити за собою місце у стартовому складі. Навіть зміни головних тренерів не допомагають Михайлу. До прикладу, у новому сезоні-2024/2025 український футболіст взяв участь у 6-ти матчах Челсі, у яких відзначився двома асистами. Загалом провів на полі 334 хвилини та переважно виходив із заміни.

Ліверпуль ж розглядає кандидатуру Мудрика, як заміну Мохамеду Салаху, який близький до відходу зі складу "мерсисайдців". Джерело впевнене, що Михайло зможе якісно розкритись під керівництвом головного тренера Ліверпуля Арне Слота.

Клуб із Ліверпуля готовий викласти за українця 35 мільйонів євро плюс ще бонусу. Сумарна сума пропозиції може скласти аж 50 мільйонів.

Нещодавно були чутки, що свою увагу до Мудрика привернули скаути каталонської Барселони.