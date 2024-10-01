В неділю, 29 вересня, на матчі мадридського дербі між Атлетіко та Реалом стався неприємний інцидент. Вболівальники "матрацників" кидали запальнички та різні предмети в Тібо Куртуа, а також бажали смерті гравцям "вершкових".

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Абсурдні санкції для Куртуа

Через поведінку вболівальників арбітр призупинив матч на 15 хвилин.

За інформацією Marca, головний тренер Атлетіко заявив про провокації публіки, через що Тібо Куртуа може бути покараний. Якщо вина голкіпера буде доведена, то його дискваліфікують на 12 матчів.

Однак немає жодних підстав для того, щоб бельгієць отримав санкції, оскільки ні рапорт арбітра, ні рапорти делегата федерації та делегата Ла Ліги, не вказують на присутність Куртуа до інциденту.

Нагадаємо. Тібо Куртуа пропустить найближчі два матчі Реала через отримане ушкодження.

Відзначимо, що на стадіон "Метрополітано" можуть накласти санкції через поведінку вболівальників Атлетіко. Кілька матчів домашня арена "матрацників" буде з частковим блокуванням трибун.